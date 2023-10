Europska komisija ovoga je tjedna službeno pokrenula antisubvencijski postupak o uvozu električnih vozila na baterije (BEV) iz Kine. Svojim ispitnim postupkom najprije će utvrditi ostvaruju li dobavni lanci električnih vozila na baterije u Kini korist od nezakonitog subvencioniranja i uzrokuje li to subvencioniranje gospodarsku štetu ili prijeti da će uzrokovati gospodarsku štetu proizvođačima vozila iz Europske unije.

Ako se to dokaže, ispitnim postupkom ispitat će se vjerojatne posljedice i učinak mjera na uvoznike, korisnike i korisnike električnih vozila na baterije u EU. Na temelju nalaza ispitnog postupka Komisija će utvrditi je li u interesu EU-a ispraviti učinke utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi uvođenjem antisubvencijskih pristojbi na uvoz električnih vozila na baterije iz Kine.

U ispitnom postupku slijedit će se strogi pravni postupci u skladu s pravilima EU-a i WTO-a, čime će se svim uključenim stranama, uključujući kinesku vladu i poduzeća te izvoznike, omogućiti da iznesu primjedbe, dokaze i argumente, objavljeno je iz Europske komisije.

Istraga je pokrenuta nakon što je primijećen sve veći broj jeftinih baterijsko-električnih automobila uvezenih iz Kine u EU, čija je niska cijena očito rezultat državnih subvencija u zemlji proizvođača. Iz Europske komisije kažu da su proces pokrenuli samostalno, bez službenih prijava od strane autoindustrije, a prije otvaranja procesa obavljene su i konzultacije s kineskim vlastima.

Istraga će biti zaključena kroz najviše 13 mjeseci. Pokaže li se potreba za uvođenjem novih pristojbi, one će preliminarno biti uvedene tijekom prvih devet mjeseci od otvaranja istrage, a krajnje odluke o mjerama bit će donesene kroz četiri mjeseca nakon toga.

Today we formally launched an investigation into subsidised electric cars from China, as President @vonderleyen announced during #SOTEU.

Wherever we find evidence of unfair competition, we will act decisively.

The electric vehicle sector holds huge potential for 🇪🇺’s future.

— European Commission (@EU_Commission) October 4, 2023