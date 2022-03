Modelom Emira Lotus je prošle godine obilježio svoj oproštaj od benzinskih pogona, najavivši tako da će njihova marka uskoro postati potpuno električna. Ovoga tjedna dobili smo i potvrdu toga, kao i najavu potpuno novog smjera kojim će legendarna britanska kompanija krenuti – predstavljen je, naime, prvi električni SUV pod markom Lotusa, naziva Eletre.

Iz Lotusa kažu kako je riječ o prvom “električnom hiper-SUV-u” na svijetu, što bi značilo da će se smjestiti, očekivano, u viši cjenovni segment, gdje će konkurirati klasično pokretanim luksuznim SUV-ima poput Lamborghinija Urus, ili pak električnim hiperautomobilima koji se ne mogu pohvaliti praktičnošću crossovera.

U sklopu otkrivanja ovog modela naglašeno je kako će ga pokretati dva elektromotora, svaki smješten na jednoj osovini, ukupne snage oko 600 KS – i to u početnoj verziji Eletre. Ubrzanje od 0 do 100 km/h trebalo bi iznositi tek 2,9 sekunde, a najviša brzina dosegnut će 260 km/h. Snaga iz motora će se na cestu prenositi kroz sve (23-inčne) kotače.

Doseg s jednim punjenjem bi, prema WLTP ciklusu, trebao mjeriti do čak 600 kilometara. Sve to omogućit će baterije kapaciteta većega od 100 kWh, koje će se moći puniti snagom od čak 350 kW – to bi značilo da će se 400 kilometara dosega u Eletre moći “natočiti” za samo 20 minuta. Od ostalih karakteristika, istaknuti su zračni ovjes prilagodljive visine te zakretanje stražnjih kotača za smanjenje polumjera okretanja.

Na Lotusov dizajn ne treba trošiti riječi – vidljivo je da će ovo biti SUV za kojim će se okretati glave, s brojnim atraktivnim detaljima i prepoznatljivim svjetlosnim potpisom. Prednja rešetka aktivna je, pa se može otvoriti kada motorima, baterijama ili kočnicama treba dodatno hlađenje.

Od tehničkih dodataka, 5,1 metara dug Eletre će dolaziti s ugrađenim lidar senzorima sa svih strana, koji bi trebali omogućiti i autonomnu vožnju (nije objavljeno koje razine), a softverske nadogradnje poboljšavat će dostupne opcije. U Kabini dominira veliki 15,1-inčni infotainment zaslon, dok se ispred vozača (i suvozača!) nalaze tek oko 3 centimetra visoki, ali široki zasloni s osnovnim informacijama.

Lotus će sa serijskom proizvodnjom električnog SUV-a započeti sljedeće godine u kineskom Wuhanu, a moguća prodajna cijena nije objavljena.

Eletre has iconic sports car DNA evolved for the next generation.

For more info, visit https://t.co/U4XiJZrHi2 #LotusEletre #LotusCars #ForTheDrivers #AeroKings

__

Exact specification (including colour and options) subject to availability, confirmation and terms and conditions pic.twitter.com/uBENGWeuJW

— Lotus Cars (@lotuscars) March 29, 2022