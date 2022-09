Poznati proizvođač kamiona IVECO udružio se s američkim kontroverznim startupom Nikola kako bi zajednički, posebno za europsko tržište, izradili električne tegljače pogonjene vodikom i baterijama

Na sajmu IAA Transportation 2022 u Hannoveru predstavljena je suradnja proizvođača kamiona IVECO s ranije problematičnim američkim startupom Nikola Corporation. Prvi rezultat te suradnje je i prvi električni tegljač koji je stvoren posebno za europsko tržište, Nikola Tre, a najavljen je u dvije inačice – u prvoj, koja snagu dobiva iz baterija, kao i drugoj, pogonjenoj vodikovim gorivnim ćelijama.

Europski model Nikola Tre baterijskog električnog tegljača (4×2 Artic) obećava doseg od 530 kilometara s jednim punjenjem baterija, koje imaju kapacitet od čak 738 kWh. Punjenje do 80% kapaciteta trebalo bi se obavljati za 100 minuta, na punjaču snage 350 kW. Konfiguracija vozila takva je da je on namijenjen za srednje duge relacije, ali se one mogu i produžiti na mjestima gdje postoji dobra mreža brzih punjača.

Kamion uključuje naprednu digitaliziranu kabinu, vlastiti Nikolin infotainment sustav te ugodno iskustvo vožnje, objavljeno je prilikom predstavljanja novih kamiona. Baterijska inačica već sada se može naručiti, dok bi prve isporuke trebale biti obavljene do kraja ove godine. Nikola je inače za ovu godinu predvidio tek dvoznamenkasti broj sastavljenih primjeraka svojeg kamiona.

Drugi model, onaj s vodikovim ćelijama, bit će nešto veći i moćniji. Dolazi u konfiguraciji 6×2 Artic, sa zakretnom stražnjom osovinom i naprednijom aerodinamikom kabine. U rezervoare će mu stati oko 70 kilograma vodika stlačenog na 700 bara. Punjenje spremnika od samo 20 minuta trebalo bi osigurati doseg od čak 800 kilometara. Nikola i IVECO ovaj model obećavaju na tržište pustiti 2024. godine.