Prvi automobil koji je prešao put od sjevernog do južnog pola, i to na električni pogon, od ove je godine Nissan Ariya. Tijekom 10 mjeseci dvije avanturista prevalilo je 30.000 kilometara u pionirskom pothvatu

Ovoga mjeseca uspješno je okončana gotovo desetomjesečna avantura dvoje Britanaca, koji su se električnim automobilom bili uputili na put dug više od 30.000 kilometara, od Zemljinog sjevernog do južnog pola. Njih su dvoje, Chris i Julie Ramsey, krenuli na avanturističku ekspediciju u ožujku ove godine, s lokacije magnetskog sjevernog pola 1823, sjeverno od Kanade, vrlo blizu geografskom sjevernom polu.

Nakon toga prošli su Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku, pa potom prešli i na Antarktik, kako bi se tamo dovezli do svojeg odredišta – južnog pola. Prvi je to puta u povijesti da je netko ovakav put obavio automobilom, a uspjeh je još veći kada znamo da je to učinjeno električnim automobilom. U pitanju je bio Nissan Ariya s pogonom na sve kotače (e-4ORCE), i to u tvorničkom izdanju – bez posebnih modifikacija baterije ili pogonskog sklopa. Jedina tehnički bitna modifikacija bila je prerada šasije kako bi se na nju mogle postaviti 39-colne gume za polarne uvjete.

22. rujna, prilikom prelaska ekvatora u Ekvadoru

Projekt je rezultat planiranja dugog više od četiri godine te suradnje s Nissanom na promociji 90 godina te marke. Avantura naziva “Pole to Pole” bila je ultimativni izazov za električno vozilo, koja ga je ispitala u ekstremnim uvjetima i “odgurala” do krajnjih granica. Tijekom puta testirane su i mogućnost mobilnog punjenja iz obnovljivih izvora energije. Tako su unutar Arktičkog kruga Ramseyi koristili vjetroturbinu na prikolici, kojom su nadopunjavali baterije automobila, dok su na Antarktici 24-satni dan iskorištavali pomoću laganog prijenosnog solarnog punjača.

Cijelu avanturu su dokumentirali snimajući fotografije i video, a neke od njihovih materijala moguće je vidjeti i na službenoj stranici projekta.