Pokreće ga elektromotor od 136 KS koji se napaja iz baterije kapaciteta 50 kWh, kupci mogu birati između četiri razine opreme - Active, Allure, GT Line i GT

O Peugeotovom ‘vrućem novitetu’, modelu 208 pisali smo već u nekoliko navrata, a danas naglasak stavljamo na njegovo električno izdanje. Istina, već smo i ovaj model bili obrađivali, no sada je e-208 stigao i u domaće prodajne salone, odnosno i službeno je započela njegova komercijalizacija u Hrvatskoj. Vjerujemo kako ste upoznati kako je riječ o bratu blizancu električne Opel Corse, koju smo na početku priče oko koronavirusa imali priliku isprobati na prometnicama Berlina.

Tek manje dizajnerske razlike

Poput Opel Corse, i kod električnog 208 primijenjena je ista filozofija pripreme modela, odnosno ne rađenja posebnih razlika u odnosu na primjerke pokretane konvencionalnim motorima. Za električno izdanje su predviđena tri izgleda alu naplataka, s time da su dva namijenjena samo modelu e-208, a jedan dijeli i s ostalim modelima. Pored toga, tek će oznake ‘e’ na nosaču iza stražnjih vrata, odnosno ‘e 208’ straga lijevo otkrivati kako je riječ o modelu pokretanom isključivo elektromotorom. To je postignuto i zahvaljujući korištenju prilagođenoj CMP platformi, koja je za ovu potrebu dobila dodatak u imenu pa sada nosi naziv ‘e-CMP’.

Upravo zahvaljujući njoj postignuto je da nema razlike u izgledu, ali i ponudi prostora u odnosu na modele koji koriste motore pokretane fosilnim gorivima. To znači kako su baterije smještene u podnicu vozila, a čime se nije narušila zapremnina prostora u prtljažniku ili pak putničkoj kabini. Tako je bez obzira na vrstu motora, uvijek na raspolaganju obujam prtljažnika od 311 litara.

Kad govorimo i elektromotoru, riječ je verziji od 100 kW, odnosno 136 KS te najvećeg okretnog momenta od 260 Nm. Elektromotor se napaja iz litij-ionske baterije kapaciteta 50 kWh. Prema službenim podacima njen bi doseg, po WLTP-u trebao biti 340 kilometara, a što nam se čini vrlo realnim.

Nosivost od 435 kilograma

Govorimo li o vremenu punjenja, na kućnoj utičnici potrebno je 29 sati, uz jednofazni wallbox (7,4 kW) za 8 sati, odnosno uz trofazni (11 kW) za 5,5 sati. Peugeot e-208 moguće je puniti na brzim punjačima do 100 kW, a kad za do 80% kapaciteta baterije treba 30 minuta. Jedino što ovakvih punionica gotovo da i nemamo u Hrvatskoj.

Ovaj 1483 kg težak električar s mjesta do brzine od 50 km/h stiže za 2,8 sekundi, odnosno do 100 km/h za 8,1 s. Maksimalna brzina je 150 km/h, ali u tom režimu gotovo na oko je vidljiv pad kapaciteta baterije. Pripremljena su i tri načina rada elektromotora. Eco, kao što i ime sugerira, pomaže ostvarenju što većeg dometa, Normal je optimalan za svakodnevnu upotrebu, dok se u Sport modu naglasak stavlja na performanse. Upravo je u Sport modu moguće ostvariti maloprije spomenuto ubrzanje do stotke u 8,1 sekundi. Pored standardnog moda regenerativnog kočenja, tu je i snažnije za brža usporavanja. Prednost u odnosu na neke i veće konkurente je korištenje toplinske pumpe koja osigurava lakšu regulaciju temperature u putničkoj kabini, a bez narušavanja kompletnog dometa vozila.

S obzirom na težinu baterija, masa električnih modela veća je od konvencionalnih izvedbi. Tako i e-208 teži 1483 kilograma, uz najveću dopuštenu masu od 1918 kilograma. Znači, nosivost je 435 kilograma. Mnogi će reći da je to malo, no pogledamo li ostale izvedbe modela 208 vidimo da nosivost može biti i manja. Tako je recimo kod 1,2-litrenog benzinca od 100 KS nosivost 430 kilograma, odnosno kod izdanja od 130 KS s automatskim mjenjačem tek 397 kilograma.

Kupcima su na raspolaganju četiri razine opreme, i to Active, Allure, GT Line i GT, nazivi i razine koji se koriste i kod konvencionalnih motora. e-208 nudi i odgođeno punjenje koje se može programirati na zaslonu navigacijskog sustava ili pak u aplikaciji MyPeugeot na pametnom telefonu. Taj sustav omogućuje i da se započne ili zaustavi punjenje u bilo kojem trenutku te da se provjeri razina napunjenosti.

Četiri paketa opreme

Početni e-208 Active stoji 247.900 kn, dok se uz nadoplatu od 9500 kn dobiva bogatiji Allure paket. On donosi stražnja svjetla 3D LED tehnologije, stražnje senzore za pomoć pri parkiranju, automatsko upravljanje svjetlima i brisačima, unutrašnji fotosenzibilni retrovizor, električno podesive, grijane i preklopne vanjske retrovizore, automatski klima uređaj, 7-inčni RCC multifunkcijski zaslon na dodir , radio uređaj sa 6 zvučnika…

Treća razina opreme, naziva GT Line stoji 268.900 kuna, a između ostalog bogatija je i za bogat sigurnosni paket, full LED tehnologiju, GT line estetske dodatke, kožni upravljač, drukčijim presvlakama i prošivima, Isofixom i na suvozačkom sjedalu, 17-colnim aluminijskim kotačima… Najbogatije opremljeni GT model stoji 285.900 kn, a donosi i aktivni nadzor mrtvog kuta, automatsko kočenje u nuždi (AEBS3 kamera + radar), automatski tempomat s funkcijom stop & GO, pristup i pokretanje bez ključa, 3D Navigacija & DAB radio + 10-inčni HD zaslon osjetljiv na dodir, unutrašnjost u kombinaciji Tep/Alcanatara te grijanje prednjih sjedala.