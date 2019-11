Ford je u suradnji s kompanijom Webasto izradio koncept "muscle cara" na električni pogon. Mustang Lithium tako se diči s 900 KS, preko 1.350 Nm okretnog momenta, ali i za električne automobile vrlo neobičnim ručnim mjenjačem.

Na izložbi automobila 2019 SEMA u Las Vegasu Ford je predstavio svoj novi koncept električnog Mustanga. Osmišljen u suradnji s kompanijom Webasto, koja je izradila 800-voltni baterijski sklop, ovaj koncept trebao bi ubrzati proces prelaska moćnih sportskih automobila na električni pogon.

Ford Mustang Lithium, kako su ga nazvali, svojim elektromotorom (s dvije jezgre i dva invertera) generira čak 900 konjskih snaga i razvija preko 1.350 Nm okretnog momenta. Kao takav, trebao bi biti perjanica Fordovih investicija od preko 11,5 milijardi dolara u elektrificirana vozila do 2022. godine. U sklopu te inicijative bit će predstavljen novi SUV već 2020., te elektrificirana verzija kultnog kamioneta F-150 nekoliko godina nakon toga.

Prototip, ali i testna platforma

No, vratimo se Mustangu. Ovaj tipično američki “muscle car” za sada je samo prototip onoga kako bi finalna verzija trebala izgledati. U njemu su, bez obzira na to, već sada prisutne napredne tehnologije upravljanja temperaturom litij-ionskih baterija i tehnologija pogona EVDrive koja je sposobna “povući” i do jednog megavata snage iz baterija, u slučaju kad vozač to poželi. Mustang Lithium stoga će biti korišten kao pokusna platforma za daljnji razvoj ovih tehnologija.

Ručni mjenjač na električnom automobilu?

U prilično jedinstvenom potezu, Ford je u električni Mustang Lithium ugradio – 6-stupanjski ručni mjenjač (modela Getrag MT82), provjeren u drag-utrkama ubrzanja. Kažu da je sposoban podnijeti ogroman okretni moment ovog vozila, te da će zajedno s ugrađenim diferencijalom (Super 8.8 Torsen) i Michelinovim sportskim gumama (Michelin Pilo Sport 4S) uspješno prenositi snagu na cestu.

Konceptno vozilo omogućava četiri načina vožnje (Valet, Sport, Track, Beast), a cijelim se automobilom i njegovim sustavima upravlja putem velikog 10,4-inčnog infotainment zaslona.