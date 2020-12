Električna verzija najprodavanijeg vozila u SAD-u, Fordovog kamioneta F-150, trebala bi se u prodaji pojaviti sljedeće godine. Energiju će u potpunosti dobivati iz baterija, a iako nije poznato baš mnogo tehničkih detalja, iz kompanije su potvrdili da će električni F-150 biti najsnažnija inačica tog modela ikada.

Kako bi pokazali da električni kamionet može parirati onom benzinskom, iz Forda su odlučili objaviti kratki video s testiranja BEV modela F-150 u teškim zimskim uvjetima. Dugo driftanje, okretanje u mjestu, savladavanje uspona i probijanje kroz snježne nanose – ništa to ne predstavlja problem novom električnom kamionetu (ili barem Ford želi da to mislite).

Curious how the #FordF150 BEV prototype stacks up in the snow?​

See for yourself. pic.twitter.com/YAN7nTL7pk

— Ford Trucks (@FordTrucks) December 21, 2020