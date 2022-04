DeLorean Motor Company vratit će se na automobilsku scenu ove godine. Za kolovoz su zakazali predstavljanje prvog koncepta svojeg električnog automobila spremnog za 21. stoljeće

Nedavno smo objavili kako će se DeLorean, ikona 80-ih godina prošlog stoljeća, koja je ušla u legendu kroz serijal filmova Povratak u budućnost, vratiti u život s novim, potpuno električnim automobilom. Ove informacije tada su bile popraćene tek jednom siluetom budućeg vozila, s prepoznatljivim “gullwing” vratima te ponešto moderniziranom vanjštinom.

Ovoga tjedna objavljen je novi teaser, sada u obliku dobro osvjetljene fotografije stražnjeg dijela vozila – novi DeLorean će, dakle, postati stvarnost i bit će to moderan, atraktivan i dinamičan sportski električni automobil. Iz kompanije je objavljeno i kada će on prvi puta biti prikazan javnosti. Dogodit će se to 18. kolovoza u kalifornijskom Pebble Beachu.

Prva slika DeLoreana za 2022. godinu

“Uzbuđenje se diže poput vrata na našem ikonskom sportskom automobilu”, poručio je Troy Beetz, današnji direktor marketinga u DeLoreanu. Tijekom tradicionalne izložbe automobila Monterey Car Week novi će DeLorean biti predstavljen posjetiteljima i javnosti, a bit će otkriveno i službeno ime ponovno oživljenog klasika. Prošla objava nosila je naziv DeLorean EVolved, pa je moguće da će upravo to biti komercijalno ime novog modela.

Iz objavljene fotografije, koja prikazuje stražnji lijevi ugao vozila, vidljivo je da će novi DeLorean oblikom nalikovati modelu iz 80-ih, uz moderna LED svjetla, ali i više krivulja nego što ih je imao danas kultni DMC-12. Prema ovoj fotografiji nije moguće zaključiti hoće li karoserija ponovno biti načinjena od nehrđajućeg čelika, kao što je to bila prije 40-ak godina. No, ono što možemo pretpostaviti jest da nam funkciju putovanja kroz vrijeme DeLorean Motor Company vrlo vjerojatno neće ponuditi kao dodatnu opremu.