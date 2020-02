Današnji, ceremonijalni start je u glavnom gradu Mađarske, dok je u utorak pravi start u Maroku, točnije Marrakeshu

Imate li avanturističkog duha, i volite automobile, onda je svakako preporuka prijaviti se na neki od amaterskih relija. Najpoznatiji je svakako reli Budimpešta-Bamako, a koji je svojevrsni reli za obične ljude, a koji o reliju Paris-Dakar mogu samo sanjati. Da je reli Budimpešta-Bamako popularan i među Hrvatima, pokazuju dosadašnja izdanja kad smo imali svoje predstavnike. Tako je i ove godine, pa su na put prema Freetownu u Sierra Leoneu krenulo je i pet naših ekipa. Najveće uzbuđenje svakako je Marku Dekaniću koji je jedini, sam na motociklu. Automobilske ekipe su Ivan Rako i Damir Filipović u Mercedesu 190d, zatim Saša Pjanić, Ranko Paunović i Bernard Tkalčec u Nissan Navari, a ove dvije posade dio su tima MyLife4Kids. Pod timom Rally Dogs Africana sudjeluju Ljubo i Igor Zdjelarević, Mario Topić i Vanja Kranjčević u Land Roveru dok su u Opel Kadettu iz 1984. godine, kao Just Walk Away tim Marin i Mirko Penavić te Mario Dakić.

Upravo smo trećinu ovog posljednjeg tima, Marija ispratili tijekom posljednjih priprema te pred završno krcanje sve prtljage u automobil i start prema Africi. Danas je u Budimpešti ceremonijalni start, odakle kreću neki timovi, i to neki automobilom do Maroka, gdje je u utorak i pravi start, dok neki idu samo do talijanske Genove, odakle će do Maroka brodom. Taj prvi dio, do Marrakesha broji 3677 kilometara, ali nema baš previše izazova s obzirom na to da se vozi normalnim, europskim prometnicama.

Tim Just Walk Away odlučio je da nema smisla ići do Budimpešte, pa se onda nakon toga ponovno, skoro kroz Zagreb voziti prema Gibraltaru gdje će napustiti Europu te se prebaciti u Afriku. Odlučili su se odmah krenuti iz Zagreba preko Slovenije i Italije, pa nadalje Francuske i Španjolske do Gibraltara. Iako se čini da do utorka ima puno vremena, moramo imati na umu da coupe izdanje karavanskog Kadetta, insiriranog legendarnim Mad Maxom neće tjerati preko 90 km/h.

Kad startaju u Marrakeshu, pred njima je trinaest etapa, svaka od 83 do 731 km, pa će tako, od Zagreba u 16-17 dana prevaliti više od 8 tisuća kilometara. Izvrsna prilika da se svi zajedno u timu dodatno zbliže, ili možda i ne…

U svakom slučaju, prate ih na društvenim mrežama te im slobodno pružite i poruke podrške, kako bi na ovom avanturističkom putovanju vidjeli da mnogi misle na njih 😉