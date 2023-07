Dacia najavljuje kako će 2025. sudjelovati u Svjetskom prvenstvu u reliju izdržljivosti, pa tako i u Reliju Dakar u kojem će nastupiti kao konstruktor u kategoriji T1+. Za njih će voziti i Sébastien Loeb

Dacia je potvrdila da će od 2025. sudjelovati u Svjetskom prvenstvu u reliju kao konstruktor u kategoriji T1+, kao i da će se okušati u ultimativnom testu izdržljivosti i otpornosti – Reliju Dakar. Dakar je nesvakidašnja i jedinstvena utrka koja svake godine, već više od 40 godina, okuplja 500 avanturista iz više od 60 zemalja.

Reli kao testni poligon

Evo kako svoju odluku objašnjavaju iz Dacije: “Reli izdržljivosti poseban je sportski doživljaj koji se poklapa s područjima djelovanja marke. To je pustolovina na otvorenom u kojoj sudjeluju robusni prototipovi s pogonom na sve kotače, posebno prilagođeni kako bi izdržali najzahtjevnije uvjete. To je i ekološki osviještena pustolovina u kojoj Dacijine trkaće automobile pogoni sintetičko gorivo te, naposljetku, esencijalna i cool pustolovina s ambicioznim ciljem u kojoj nema mjesta nepotrebnim viškovima.”

Za Daciju je Reli Dakar testni poligon i laboratorij za ispitivanje brojnih zamisli, prilika je za testiranje novih rješenja, a posebno onih vezanih uz terenska svojstva i pogonska goriva. Prije nego što nastupe u sezoni 2025., Dacijini prototipovi bit će testirani na marokanskom reliju 2024.

Dacia će se uključiti u ovaj projekt oslanjajući se na vještine Renault Grupe i britanske grupacije Prodrive, specijalizirane za automobilističke sportove i inženjering te svjetski poznate po razvoju prototipova za relije izdržljivosti.

Atraktivna posada

Španjolska vozačica relija Cristina Gutierrez Herrero prva je Španjolka koja je u kategoriji automobila odvozila Reli Dakar 2017. Iako ima samo 31 godinu, od 2017. do 2023. već je sudjelovala u sedam Relija Dakar. Cristina je od 2012. i prvakinja u reliju na svim vrstama terena (u ženskoj konkurenciji) u Španjolskoj. Francuski vozač relija Sébastien Loeb (49) osvojio je Svjetsko prvenstvo u reliju devet puta zaredom, od 2004. do 2012. Jedan je od najuspješnijih sportskih vozača, a često ga se naziva i najboljim vozačem relija svih vremena. Sudjelujovao je u Reliju Dakar od 2016. do 2021. godine.

Dacijin prototip pogonit će sintetičko gorivo, sintetizirano uz pomoć obnovljive električne energije. Aramcova sintetička goriva tijekom čitavog proizvodnog ciklusa stvaraju manji ugljični otisak od goriva na bazi benzina, a Reli Dakar poslužit će kao savršen poligon za njihovo ispitivanje.