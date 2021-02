Tijekom travnja prvi primjerci stižu u domaće salone, a već sada možete naručiti svoj primjerak koji uz Veloz razinu opreme stoji 302.565 kn

Marka Cupra započela je proizvodnju modela Formentor u hibridnom izdanju. Tako novi model u imenu ima dodatak – e-Hybrid. Predviđene su dvije plug-in hibridne verzije i to snage 204 KS i 245 KS. Cupra Formentor e-Hybrid, čija će dnevna proizvodnja tijekom prvih tjedana doseći 100 vozila. Sad su već otvorene narudžbe za snažniji model, dok će u narednim tjednima to biti moguće i za model s 204 KS. Tako svi potencijalni kupci od danas mogu naručiti Formentor 1,4 e-Hybrid DSG od 245 KS u opremi Veloz, s početnom cijenom od 302.565 kn. Kasnije tijekom ove godine očekuje se i dolazak modela el-Born, potpuno električnog modela.

Wayne Griffiths, predsjednik uprave marki Cupra i Seat povodom početka proizvodnje izjavio je: ‘Cupra Formentor e-Hybrid predstavlja samu srž marke i bit će ključan za udvostručavanje obujma prodaje u usporedbi s 2020. godinom. Cilj je da Formentor osigura 50% prodaje tijekom 2021. te da za polovicu toga obujma prodaje budu zaslužne plug-in hibridne verzije.’

Cupra Formentor e-Hybrid pokreće sustav koji objedinjuje 1,4-litreni TSI benzinski motor snage 150 KS (110 kW), elektromotor snage 115 KS te litij-ionska baterija. Ona je kapaciteta 13 kWh, a što osigurava doseg do 55 kilometara u potpuno električnom načinu rada, i to pogona kombinirane izlazne snage od 245 KS te najvećeg okretnog momenta od 400 Nm. Uz kombinaciju performansi i učinkovitosti, osigurano je ubrzanje do 100 km/h za svega 7 sekundi dok potrošnja goriva iznosi 1,4 litre/100 km uz emisiju od svega 31 g/km (WLTP). Slabiji model od 204 KS nudi najveći okretni moment od 350 Nm te ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,8 sekundi.

U tvornici u Martorellu je pripremljen novi linijski pogon isključivo za proizvodnju hibridnih električnih vozila integriran u Liniju 2. Tu se također proizvode Cupra Leon i njegova verzija e-Hybrid te model Formentor.