Nakon niza sigurnosnih incidenata u prometu, u kojima su sudjelovala njihova autonomna vozila, Cruiseu je zabranjen komercijalni rad autonomnih taksija bez pričuvnog vozača u vozilu

Autonomni taksiji Wayma i Cruisea od ovoga ljeta počeli su obavljati redovne vožnje, bez vozača ili operatera za volanom, na području San Francisca, danju i noću. Time su postali jedna od redovnih komercijalnih taksi opcija i činilo se da smo došli korak bliže širem prihvaćanju robotaksija. Međutim, već nakon nekoliko dana Cruiseovi su taksiji počeli zapadati u probleme.

Prvo je jedan od njih bio zaglavio u svježi beton, stvarale su se nepotrebne gužve zbog softverskih grešaka u floti vozila, a potom je jedan robotaksi oduzeo prednost vatrogasnom vozilu i izazvao nezgodu. Za sve te slučajeve nadležni su progledali Cruiseu kroz prste, no nedavni incident nisu mogli zanemariti.

Prevelik sigurnosni rizik

Tada je jedna pješakinja nakon sraza s njihovim taksijem završila u bolnici, a nesreća je bila prilično bizarna. Prvo je na nju naletjelo obično vozilo, čiji vozač je pobjegao s mjesta nesreće. On ju je odbacio izravno pod kotače autonomnog Cruiseovog taksija, gdje je nesretnica ostala privremeno zaglavljena, pa su je morali izvlačiti vatrogasci. Iako Cruiseov robotaksi nije izravno skrivio ovu nesreću, njegovi vlasnici nisu surađivali s policijom. Uskratili su im punu snimku cijelog događaja, tj. istražiteljima su je dali na uvid tek kada je to od njih eksplicitno bilo zatraženo.

To je očito bila kap koja je prelila čašu, pa je američki Ured za motorna vozila (DMV) odlučio Cruiseu suspendirati licencu za obavljanje usluga autonomnog prijevoza putnika. Navodeći sigurnosne razloge, odnosno činjenicu da ova vozila predstavljaju bezrazložan rizik za javnu sigurnost, dozvola je Cruiseu ukinuta do daljnjega – tj. dok se ne pozabave rješavanjem nekoliko ključnih problema. Do tada, Cruise će smjeti obavljati usluge taksiranja, ali će u vozilima morati u svakom trenutku biti vozač.

DMV prilično oštro navodi da Cruiseova vozila “nisu sigurna za rad u javnosti”, da je “proizvođač lažno iskazivao podatke vezane za sigurnost” te da su svojim “propustima učinili testiranje autonomnih vozila na javnim prometnicama rizičnim”.

Cruise reagirao

Iz kompanije poručuju da će istražiti sve okolnosti nezgode, koju nazivaju “iznimno rijetkim događajem”. Napominju da je autonomni taksi zapazio nezgodu te reagirao na situaciju unutar samo 460 milisekundi, brže nego što bi to mogla učiniti većina ljudskih vozača, pa potom naglo zakočio. Problem je nastao nakon zaustavljanja, dok je pješakinja još bila zaglavljena pod kotačima, kada je autonomni taksi odlučio pomjeriti se uz rub ceste i tako spriječiti daljnje nezgode. Time je unesrećenu vukao kojih 6 metara za sobom.

“Da je drugo vozilo, koje je pješakinju i udarilo, također bilo autonomno, do nezgode ne bi ni došlo”, kažu iz Cruisea. Najavljuju da će sve naučeno u ovom slučaju u budućnosti primijeniti za “trening” svojih vozila, za koja i dalje tvrde da su prosječno sigurnija od ljudskih vozača u urbanom okruženju.