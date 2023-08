Kada smo prije samo nekoliko dana objavili priču o robotaksijima u San Franciscu, i tome kako služe za usputni seks, ali i izazivaju probleme u prometu, tekst smo završili sa zaključkom da “do sljedeće zgode s robotaksijima, čini se, nećemo dugo čekati“. Proročanstvo se i ispunilo – nakon samo nekoliko dana stiže nova vijest iz San Francisca, koja uključuje Cruiseove autonomne taksije.

Jedan njihov automobil sudjelovao je u prometnoj nesreći, koju bi vrlo vjerojatno ljudski vozač lakoćom izbjegao. Naime, vozeći putnike ušao je u raskrižje, dok mu je bilo uključeno zeleno svjetlo na semaforu. Međutim, u istom je trenutku u raskrižje ušao i vatrogasni kamion, koji je žurio na intervenciju i imao uključenu prigodnu signalizaciju.

Self-driving Cruise Robotaxi with a passenger makes a left turn and cuts in front of an SFFD Firetruck in San Francisco's Tenderloin neighborhood on Thursday, 08/17. @kron4news @abc7newsbayarea @KTVU @kpixtv @nbcbayarea pic.twitter.com/t9DEQMPP4B

— Matyas Tamas (@matyast80) August 18, 2023