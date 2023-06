Proizvođač automobilskih guma Continental je predstavio svoju najodrživiju seriju guma do sada, UltraContact NXT, koja ima vrlo visok udio obnovljivih i recikliranih materijala

Continental je predstavio svoju najodrživiju seriju guma do sada – UltraContact NXT. S do 65% obnovljivih i recikliranih materijala, ona kombinira vrlo visok udio održivih materijala s maksimalnom sigurnošću i performansom. Continental je tako postao prvi proizvođač koji je lansirao gumu s visokim udjelom održivih materijala u masovnoj proizvodnji. Svih 19 dostupnih veličina imat će najvišu moguću ocjenu “A” za otpor kotrljanja, kočenje na mokrome i vanjsku buku. Guma UltraContact NXT bit će dostupna prodavačima guma u Europi ovog srpnja.

Ovisno o njezinoj veličini, guma UltraContact NXT napravljena je od najviše 65% udjela obnovljivih, recikliranih materijala i materijala certificiranih za bilancu mase. Obnovljivi materijali čine čak 32%. Udio materijala koji se može reciklirati je do pet posto. Nadalje, Continental je nabavio količinu do 28% materijala certificiranih prema pristupu ISCC PLUS za bilancu mase od sirovina iz biogospodarstva, kružnog biogospodarstva i/ili kružnoga gospodarstva.

Obnovljivi materijali

Obnovljivi materijali čine do 32% gume UltraContact NXT. To uključuje smole na bazi ostataka materijala iz papirne i drvne industrije. Korištenjem u gumama, smole omogućuju vrlo fleksibilne spojeve za poboljšanje prianjanja materijala. Ultra Contact NXT sadržava silikat iz pepela rižinih ljuski. Rižine ljuske poljoprivredni su otpad koji se može preraditi u siliku s pomoću novog procesa koji troši manje energije. Silika pomaže optimizirati karakteristike kao što su prianjanje, otpor kotrljanja i vijek trajanja gume. Kao u svakoj gumi, prirodna guma ključni je materijal gume UltraContact NXT – ona ostaje nezamjenjiva jer osigurava najviša svojstva performansi gume zbog svoje povišene razine čvrstoće i izdržljivosti.

Reciklirani materijali

Poseban logotip “sadržava reciklirane materijale” na bočnoj strani gume UltraContact NXT naglašava korištenje recikliranih materijala u ovoj liniji guma. Udio recikliranog materijala iznosi i do pet posto. Uključuje reciklirani gumeni materijal koji dolazi od mehanički obrađenih istrošenih guma. Osim toga, Continental u gumi UltraContact NXT koristi reciklirani čelik. Već predstavljena tehnologija ContiRe.Tex također je usvojena za UltraContact NXT, a uključuje poliesterska vlakna visokih performansi koja se koriste za ojačavanje kostura gume recikliranjem PET boca, koje bi inače završile u spalionicama ili na odlagalištima. Uz tehnologiju ContiRe.Tex, Continental je razvio energetski učinkovitiju i ekološki prihvatljiviju alternativu koja mu omogućuje recikliranje između devet i petnaest plastičnih boca za svaku gumu, ovisno o veličini gume.

Certificirani materijali

Za UltraContact NXT, Continental koristi do 28% materijala s ISCC PLUS certifikatom za bilancu mase. To su održivi sintetički kaučuk i čađa dobiveni od sirovina iz biogospodarstva, kružnog biogospodarstva i/ili kružnoga gospodarstva. Sintetička guma je sastojak koji definira performanse guma za moderna osobna vozila jer se njezina svojstva mogu konstruirati posebno za tu primjenu. Čađa se koristi u gumenim smjesama za optimizaciju stabilnosti, čvrstoće i izdržljivosti guma. ISCC PLUS mehanizam certificiranja bilance osigurava transparentnost i sljedivost u cijelom opskrbnom lancu praćenjem podrijetla i karakteristika sirovina, provjerom sukladnosti s održivim kriterijima i certificiranjem dobivenih proizvoda.

U prodaji od srpnja

Continental do 2030. godine namjerava imati više od 40% obnovljivog i recikliranog sadržaja u svojim gumama, a nastavlja težiti prema 100% održivim materijalima u proizvodnji svih svojih guma najkasnije do 2050.

UltraContact NXT predstavlja proširenje UltraContact asortimana, lansiranoga 2022., s 19 veličina. Continental će postupno lansirati UltraContact NXT u Europi. Prve veličine bit će dostupne prodavačima guma u Europi ovog srpnja. Guma UltraContact NXT dizajnirana je za električne motore i motore s unutarnjim izgaranjem, nudeći učinkovitost najveće razine i optimalnu kilometražu, kažu iz tvrtke.