Prvi zaista jeftini električni automobil proizveden u Europi i namijenjen za europsko tržište najavljen je iz Citroëna. Gradski model ë-C3 donosi mnoge dizajnerske promjene i obećanje niske cijene

Francuski Citroën, dio grupacije Stellantis, najavio je “revoluciju” u električnom B-segmentu, koju namjerava ostvariti svojim novim gradskim električnim hatchbackom. Potpuno novi model ë-C3 bit će, kako kažu, prvi zaista cjenovno svakome pristupačni električni automobil na europskom tržištu. Nudit će izvrstan omjer cijene i dobivenoga te ima cilj potpuno promijeniti stanje na tržištu – u svoju korist, dakako.

Made in EU

Potpuno novi ë-C3 bit će u praksi četvrta generacija modela C3, najprodavanijeg modela ove marke, koji je u protekla dva desetljeća prodan u više od 5,6 milijuna primjeraka. Najavljeno je da će pružiti najbolju udobnost u klasi, lagodno iskustvo korištenja, visoku razinu opremljenosti, a sve to uz činjenicu da će se proizvoditi na europskom tlu, u slovačkoj Trnavi.

ë-C3 nastavit će tradiciju marke svojim progresivnim hidrauličnim ovjesom, s kojim bi vožnja trebala odavati dojam udobnosti “kao na lebdećem tepihu”. Za taj će osjećaj biti zaslužna i nova sjedala, 30 mm povišena i općenito povećana kabina, unatoč tomu što će karoserija u odnosu na prošlu generaciju “narasti” samo 19 mm u dužinu te 6 mm u širinu. Uz rast dimenzija povećan je i razmak od tla, sa 135 na čak 163 mm, čime ë-C3 pomalo ulazi i u domenu SUV-ova. Automobil će nastati na vlastitoj Citroënovoj Smart Car Platformi.

Prosječne karakteristike

Kad je riječ o pogonu, za njega je zadužen elektromotor snage 113 KS, koji iz baterije kapaciteta 44 kWh može izvući do 320 kilometara dosega (prema WLTP-u). Baterija je jedan od ključeva niske cijene, jer su u kompaniji odlučili ugraditi LFP baterije, niže cijene od standardni litij-ionskih rješenja. Ona će se puniti snagom do 100 kW, pa će se od 20 do 80% kapaciteta napuniti za oko 26 minuta.

Vozne specifikacije nisu pretjerano impresivne, no to se za gradski automobil niti ne očekuje. Najviša brzina iznosit će 135 km/h, a ubrzanje do 100 km/h oko 11 sekundi, kažu iz Citroëna.

Putnici i vozači imat će priliku uživati u kabini opremljenoj po principima “C-Zen Lounge”, što označava inovativnost i napredne digitalne funkcije, poput head-up zaslona, pametnih instrumenata, središnjeg 10,25-inčnog multifunkcijskog zaslona, pa sve do sjedala koja nalikuju kućnom kauču. Mnogim funkcijama automobila pristupat će se putem mobilne aplikacije MyCitroën App, koja će nuditi i pretplatu na dodatne mogućnosti, poput navigacije i prometnih informacija u stvarnom vremenu.

Od aktivnih sustava pomoći vozaču najavljuju se automatizirano kočenje u slučaju opasnosti, sustav zadržavanja vozne trake, praćenje pozornosti i umora kod vozača, očitavanje prometnih znakova ograničenja brzine u sprezi s aktivnim tempomatom, pametna svjetla, parking senzori te kamera za vožnju unatrag.

Jednostavan cjenik

U nekoliko europskih zemalja novi će Citroën ë-C3 biti ponuđen po jedinstvenoj cijeni od 23.300 eura za ulazni model, razine opreme “You”. U ponudi će za početak biti tek još jedna razina opreme, “Max”, s nešto više dekorativnih i digitalnih dodataka, uz nešto višu, ali također jedinstvenu cijenu. Te će dvije izvedbe u salone stići tijekom drugog tromjesečja sljedeće godine.

Ono što posebno privlači pozornost je i činjenica da proizvođač najavljuje i još jeftiniju verziju. Bit će to model s manjom baterijom i dosegom od 200 kilometara. On će u prodaju stići do 2025. godine, uz početnu cijenu od 19.900 eura.