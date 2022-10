Velika obiteljska cestovna krstarica, spoj limuzine, karavana i SUV-a, utjelovljuje nova načela filozofije ove marke, a u ponudi je s benzinskim i hibridnim motorima

Citroën je u Hrvatskoj kupcima ponudio svoj novi C5 X, redizajniranog predstavnika segmenta cestovnih krstarica, izgleda koji predstavlja spoj limuzine i karavana. Ovo inovativno rješenje u potpunom je skladu s tradicijom marke i njezinom novom dizajnerskom filozofijom, a cestovna krstarica dostupna je s benzinskim ili plug-in hibridnim motorom.

C5 X prvo je vozilo na svijetu u koje je uveden aktivni ovjes Citroën Advanced Comfort, koji dodatno pojačava dojam vožnje kao na “letećem tepihu”. Prtljažnik je obujma 545 litara, a izvedba s plug-in hibridnim motorom uz način rada ë-Confort za svakodnevnu električnu vožnju dodatno naglašava osjećaj bezbrižnosti tijekom vožnje.

Zahvaljujući naprednim tehnologijama, kao što su prošireni head-up zaslon, brojni sustavi za pomoć u vožnji koji smanjuju mentalni napor vozača, novo sučelje za komunikaciju i zabavne funkcije ili prepoznavanje prirodnog govora, užitak u vožnji višestruko je povećan.

Ovaj jedinstveni koncept vozila karakterizira moderna i inovativna silueta, povišen položaj vozača, ugodan prostor za putnike te svestranost i praktičnost.

C5 X također nudi motor pogodan za sve namjene, za svakodnevne obveze i za neplanirane situacije, bez ograničenja i uz potpunu slobodu, a to je plug-in hibridni motor. Taj motor, ukupne snage 225 KS, pruža zadovoljstvo pokretanja motora i ubrzavanja u potpunoj tišini, a da pritom ne dođe do emisije ijednog grama CO 2 , s mogućnošću vožnje više od 50 km u potpuno električnom načinu rada, a domet u električnom načinu rada prilagođen je uobičajenim svakodnevnim vožnjama korisnika te se može postići brzina od 135 km/h.

C5 X dostupan je u izvedbama s benzinskim ili plug-in hibridnim motorom, a počet će se prodavati na hrvatskom tržištu od listopada 2022. godine. U nastavku provjerite cijene za obje pogonske varijante i različite razine opreme.