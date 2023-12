Jedan od najvećih proizvođača električnih automobila na svijetu dolazi nam u susjedstvo, otvaranjem svoje prve europske tvornice automobila na jugu Mađarske

Kineski BYD planira se značajnije proširiti u Europi, ne samo ponudom svojih automobila na ovdašnjem tržištu, već i njihovom proizvodnjom unutar granica Europske unije. Za svoju su prvu europsku tvornicu automobila odabrali mađarski Segedin, smješten na jugu te zemlje, na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunjske, tek 200-tinjak kilometara sjeveroistočno od Osijeka.

BYD je kao potencijalni investitor posljednjih godina bio želja nekoliko zemalja, među kojima su bile i industrijski daleko moćnije Njemačka i Francuska. No, u procesu odlučivanja odluka je ipak pobijedila Mađarska. U Segedinu će kineski div proizvoditi električne modele, plug-in hibride te baterije za vozila. Otvorit će i nekoliko tisuća novih radnih mjesta.

Kad je riječ o nastupu na tržištu, plan im je do kraja desetljeća u Europskoj uniji imati tržišni udio od 10%. Ove godine prodali su na teritoriju EU nešto više od 13.000 automobila. No, planirani kapaciteti daleko su veći, pa bi nova mađarska tvornica kroz dvije do tri godine mogla proizvoditi i do 200.000 vozila godišnje. Očekivano, investiciju će pratiti i subvencije mađarskih vlasti, no detalje o tome objavit će tek nakon što za sve dobiju odobrenje Europske komisije. Proizvodnja u EU Kinezima bi mogla pomoći izbjeći eventualne mjere, koje Europska komisija planira uvesti kako bi zaštitila domaće proizvođače od kineske konkurencije.

Za sada je poznato da će uložiti oko 133 milijuna eura u nadogradnju željezničke, cestovne i energetske infrastrukture u industrijskoj zoni kod Segedina, što se izravno veže za najavljenu BYD-jevu tvornicu. BYD i Mađarska partneri su od ranije, budući da kineska kompanija u mjestu Komoranu na sjeverozapadu te zemlje već nekoliko godina ima tvornicu električnih autobusa.