Onima kojima je "obični" Bugatti Chiron premalen, prespor ili preslab, proizvođač hiperautomobila ponudio je novu, longtail, verziju koju oglašavaju kao "esenciju luksuza i brzine"

Bugatti Chiron Super Sport novi je dodatak liniji Chiron – hiperautomobil je to koji nadograđuje dodatnu snagu, brzinu i aerodinamiku na već postojeći vrhunski model. Ako je to uopće i moguće, Bugatti je u ovaj model uspio ugurati još više luksuza, elegancije i udobnosti i dodatno poboljšati osnovni Chiron.

Longtail ide do 440 km/h

Najveća promjena na modelu Chiron Super Sport vidljiva je izvana, jer je njegova karoserija produžena za dodatnih 25 centimetara “repa”. Ovaj longtail model tako je dobio još izduženiju i aerodinamičniju liniju, što sada osigurava da mu maksimalna brzina može biti i viša od 420 km/h te da pritom ima dovoljno snažan downforce – kako ne bi poletio. Uz produženje stražnjeg dijela produžen je i stražnji difuzor, koji značajno povećava silu prianjanja uz podlogu te smanjuje otpor koji se generira zbog turbulencija zraka iza vozila.

Ove sulude brzine automobila, koje mogu dostići i do elektronički limitiranih 440 km/h, omogućava impresivni pogonski agregat. On je 8-litreni W16, koji sada, u poboljšanoj inačici, generira 1.600 konjskih snaga (100 više nego u Chironima do sada). K tome, masa vozila reducirana je za 23 kilograma, a najviši broj okretaja motora povećan za 300, na čak 7.100 okretaja u minuti. Spomenimo i 1.600 Nm okretnog momenta koji je dostupan u rasponu od 2.000 do 7.000 okretaja u minuti.

Od nule do 200 km/h Chiron Super Sport ubrzava za 5,8 sekundi, a do 300 km/h treba mu 12,1 sekunda. Promijenjeni prijenosni omjeri omogućili su i da ubrzanje do tih 400 km/h bude 7% brže nego kod osnovnog modela Chirona, a mjenjač s dvostrukom spojkom može iz šeste u sedmu prebaciti pri brzini i višoj od 400 km/h, pri punom opterećenju.

Proizvodnja ograničenog broja od tek devet primjeraka trebala bi početi uskoro, a prvi kupci novog Chirona Super Sport moći će ga dobiti početkom sljedeće godine. Prije toga, morat će malo dublje zaviriti u novčanik, jer mu je početna cijena – 3,2 milijuna eura bez poreza i drugih davanja.