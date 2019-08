Francuska marka ekskluzivnih sportskih automobila je u kalifornijskom Pebble Beachu predstavila svoj, uvjetno rečeno, novi model. Točnije, Bugatti je iskoristio Pebble Beach Concours d’Elegance kao pozornicu za premijeru modela Centodieci, odnosno “sto i deset.”

Radi se o vozilu koja je posveta originalnom Bugattiju EB 110, a pokreće ga 8,0-litreni W16 snage nevjerojatnih 1176 kW, odnosno 1600 KS. To je 74 kW, odnosno 100 KS više od Chirona na kojem se Centodieci i temelji.

Zahvaljujući dodatnoj snazi, Centodieci može ubrzati od 0 do 100 km/h u samo 2,4 sekunde, do 200 km/h stiže za 6,1 sekundu, a do 300 km/h za 13,1 s. Ako mu ostavite dovoljno prostora Centodieci će na kraju dostići svoju elektronički ograničenu najveću brzinu od 380 km/h. Uz veću snagu za bolje performanse je zaslužna i 20 kg manja masa što je posljedica nekolicine manjih tehničkih promjena i još veće upotrebe lakih materijala.

Izgled vozila je dakako inspiriran modelom EB 110 koji je javnosti predstavljen još 1991, na sto i desetu obljetnicu rođendana Ettorea Bugattia. Dizajneri su odradili vrhunski posao jer automobil izgleda sjajno, uspješno kombinirajući stilističke značajke Chirona i EB110 s nekoliko, za Centodieci, jedinstvenih detalja.

Proizvodnja će biti ograničena na svega deset primjerka, a kupcima će se svake godine isporučivati samo dvije jedinice. Unatoč tome i cijeni od 8 milijuna eura, svih deset jedinica već je prodano.