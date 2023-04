Britanski par krenuo je na doslovno svjetsku pustolovinu u električnom Nissanu Ariya, opremljenom solarnim pločama i vjetroturbinom, kao i dodatnom opremom za teške uvjete

Pustolovni britanski par, Chris i Julie Ramsey, krenuli su na avanturističku ekspediciju od sjevernog do južnog pola Zemlje. Nakon sveobuhvatnih sigurnosnih procjena, tim je krenuo u pustolovinu sa sjevernog pola 1823 (tj. lokacije sjeverno od Kanade, vrlo blizu sjevernom polu). Na svojem će putovanju voziti prema jugu i prijeći 27.000 km kroz Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku kako bi do prosinca stigao do najzabačenijeg dijela svijeta – antarktičkog aužnog pola.

Na električni pogon

Iako nijedno vozilo dosad nije uspjelo proputovati ekstremnu rutu između dvaju polova, oni su odlučili okušati sreću u 100% električnom vozilu. Chris i Julie odvažili su se na ovo putovanje s jasnom misijom: kako bi pokazali koliko pouzdana i uzbudljiva električna vozila mogu biti, pridonijeli njihovoj popularizaciji i ostvarili dobar učinak na klimu.

Ekspedicijska Ariya donekle je preinačena kako bi se lakše nosila s ekstremnim terenima koji čekaju britanski par. U kontekstu prilagodbi najviše se izdvajaju podignuti ovjes te lukovi blatobrana koji su prošireni kako bi se omogućila ugradnja 39-colnih guma za vožnju preko dubokog snijega i arktičkog leda. Preinake nisu rađene na bateriji, pogonu i sustavu e-4ORCE – Nissanovoj tehnologiji kontrole svih kotača.

Četiri godine planiranja

Par će na putovanju kroz zabačena polarna područja sa sobom voziti i sustav za obnavljanje energije, što uključuje izvlačnu vjetroturbinu i sklopive solarne ploče. Tako će prototip za punjenje baterije moći iskoristiti energiju očekivanog snažnog vjetra i dulje dane, dok će Chris i Julie uživati u zasluženom predahu od vožnje izazovnim terenima. Tim se nada da će inovacije u pogledu punjenja nadahnuti buduće polarne ekspedicije u električnim vozilima.

“Nakon četiri godine planiranja i napornih priprema, uzbuđeni smo što konačno možemo krenuti na putovanje od Sjevernog do Južnog pola”, komentirao je Chris na samom početku ekspedicije. “U proteklih 10 godina, Julie i ja odvažili smo se na nekoliko pustolovina s električnim vozilom, no nijedna nije bila tako velika, uzbudljiva i izazovna kao što je ova. Da bismo je realizirali, morali smo razmišljati drugačije, biti inovativni i udružiti snage s istomišljenicima. Naša ekspedicijska Ariya ima zabavne vozne osobine i pokazala se učinkovitom tijekom prvih 5000 km, koliko nam je trebalo da stignemo do polazne točke ove ekspedicije. Njezine su nas performanse uvjerile u to da možemo nadići svaku situaciju s kojom se suočimo u narednim mjesecima.”