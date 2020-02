U Ujedinjenom Kraljevstvu izračunali su da će, ako žele ispuniti svoje dugoročne ekološke ciljeve, morati uvesti zabranu prodaje svih automobila osim električnih pet godina ranije nego su to do sada planirali

Ujedinjeno Kraljevstvo planira do 2050. godine postati ugljično gotovo u potpunosti neutralna zemlja. Iako svježe “oslobođeni” od Europske unije, i dalje će nastaviti poštivati sve ranije preuzete klimatske obaveze, no novi izračuni pokazali su da će im po dosadašnjim planovima biti nešto teže postići zadani cilj do sredine ovog stoljeća.

Jedna od mjera koja bi trebala osigurati smanjenje emisije ugljičnih spojeva u atmosferu je i zabrana prodaje novih automobila na fosilna goriva, koju su prije nekoliko godina bili najavili za 2040. godinu. Jednom kada ona stupi na snagu na tržištu UK trebalo bi biti moguće kupiti samo električne automobile koji energiju dobivaju iz baterija ili vodikovih ćelija, dok bi benzinci, dizelaši, pa i hibridi bili potpuno zabranjeni.

Čak i ranije od 2035.?

No, novi izračuni, u pripremi za veliku klimatsku konferenciju COP26 u Glasgowu krajem ove godine, pokazali su da će za ispunjenje ambiciozne ugljične neutralnosti zabrana prodaje za automobile na fosilna goriva morati biti uvedena i ranije. Novi plan kaže da bi se ona trebala dogoditi 2035. godine, a premijer Boris Johnson izjavio je da bi rado vidio da se cijela stvar dogodi čak i prije tog roka. Klimatski aktivisti smatraju da je to izvedivo već do kraja ovog desetljeća, oko 2030. godine, što je u skladu s odlukama nekih drugih europskih zemalja poput Islanda, Irske, Nizozemske, Švedske ili Slovenije.