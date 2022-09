Bavarska marka najavila je svoj sljedeći luksuzni cestovni terenac, prvi ikada model XM, koji bi na tržište trebao stići na proljeće sljedeće godine

U sklopu proslave 50. rođendana svoje marke, BMW je predstavio svoj novi SUV, prvi novi model s oznakom M još od modela M1 te ujedno njihov prvi automobil visokih performansi s elektrificiranim pogonom – BMW XM. Ime mu je nastalo spajanje popularne serije njihovih SUV-ova s prefiksom X te kultnog slova M koje označava sportske performanse, pa u njemačkoj kompaniji smatraju da bi to mogla biti dobitna kombinacija.

BMW XM donosi plug-in hibridni pogon koji kombinira benzinski, potpuno novi V8 M TwinPower Turbo, zapremnine 4 litre i snage 489 KS s također novo razvijenim sustavom M HYBRID, elektromotorom snage 197 KS. Zahvaljujući toj kombinaciji i načinu povezivanja dvaju pogonskih sklopova, XM iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 4,3 sekunde, uz linearno ubrzanje koje je rezultat rada elektromotora – a sve uz specifični pozadinski zvuk moćnog V8 motora.

U slučaju da ga vozač poželi voziti samo na struju, moći će na taj način prevaliti do 88 kilometara te postizati brzine do čak 140 km/h. Baterija je kapaciteta 25,7 kWh, a puni se izmjeničnom strujom snage do 7,4 kW. Snagu na cestu prenosi M xDrive, pogon na sve kotače, uz pomoć 8-stupanjskog mjenjača M Steptronic. Vožnja se može podesiti u tri načina: hibridna, električna ili eControl, a promjena načina rada mijenja i postavke sustava, šasije, volana, kočnica i snagu regenerativnog kočenja. Posebni dodatak je “M Mode” – sportski i najsnažniji način rada za znalce.

O dizajnu ne treba trošiti riječi – velike “bubrege” sprijeda BMW je sada snažno prigrlio pa ćete ih ili naučiti voljeti ili izbjegavati. Sve ostalo je “nabrijano” kako modelu M i priliči, uz pomalo neuobičajene zlatne umetke i letvice na karoseriji i unutar naplataka (koji mogu biti veličine od 21″ do 23″). Unutrašnjost je također u “M” stilu, pa su njemu prilagođena i sjedala, i upravljač i Head-Up zaslon. Dva su velika ekrana oko vozača, onaj zakrivljeni dijagonale 12,3″ za prikaz informacija te središnji infotainment ekran dijagonale 14,9″. Njima se, kao i svim funkcijama vozila, može upravljati dodirom, gestama ili glasom.

Da je riječ o pravom cestovnom “tenku” svjedoče i njegove dimenzije: dug je 5.110 mm, širok 2.005 mm te visok 1.755 mm. Masa praznog vozila je ogromnih 2.785 kilograma, međuosovinski razmak 3.105 mm, a trag kotača oko 1,7 metara. Od podloge je podnica udaljena 220 mm.

BMW XM bit će dostupan u SAD-u prije kraja ove godine, a na sva osala tržišta doći će na proljeće 2023. Početna cijena trebala bi iznositi oko 170.000 eura. Nakon toga ponudi će biti pridodana i verzija “Red Label” s ukupnih čak 738 KS.