BMW je u prvoj polovici 70-ih godina prošlog stoljeća odradio odličnu reklamnu kampanju koju je pratio slogan The Ultimate Driving Machine. O popularnosti tog slogana dovoljno govori činjenica da se isti i danas veže uz proizvode ovog bavarskog proizvođača. No, vremena se mijenjaju pa je možda i trenutak da BMW modernizira ovaj slogan, a seks sve prodaje pa…

Kako je više-manje svima poznato više-manje svi proizvođači automobila rade na razvoju autonomnog upravljanja. BMW tu nije iznimka. Sada se pak čini da su u BMW-u našli načina kako ovu tehnologiju, jednog dana kada stigne na tržište u svom punom obimu, približiti potencijalno skeptičnim kupcima.

Do sada većina proizvođača je isticala sigurnosni aspekt ove tehnologije, neki su se naglašavali komfor, a neki su isticali kako umjesto vožnje možete raditi na putu do posla… DOSADA!!!

BMW je odlučio istaknuti činjenicu da se, dok vozilo samo upravlja do odredišta, vi možete zabaviti. Kao što možete vidjeti na priloženom video zapisu “na zadnjem sjedištu moga auta” će ubuduće funkcionirati i za vrijeme vožnje. Za policiju ne treba brinuti, oni su tu samo da osiguraju primjereni light show.

