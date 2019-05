BMW je upravo odradio online premijeru u potpunosti novo razvijene, treće generacije modela serije 1. Najveća novost ovog automobila je upotreba nove platforme te činjenica kako je riječ o prvoj seriji 1 s pogonom na prednje kotače.

Vizualno nova serija 1 uvelike podsjeća na model X2, a u odnosu na prethodnika se ističu veća maska motora, oštrije linije svjetala sprijeda i otraga, a stražnji dio se može pohvaliti i difuzorom kao i parom završetaka ispuha. Ovo potonje vrijedi za predvodnika ponude, odnosno model M135i (plavi automobil). Recimo i da će kupcima s ovim automobilom biti dostupni naplaci veličine između 16 i 19 cola.

S duljinom od 4319 mm nova serija 1 je kraća za 5 mm, no proširena je za 34 i povišena za 12 mm na 1799, odnosno 1434 mm. Međuosovinski je razmak skraćen na 2670 mm (-20 mm), no ponuda prostora unutar putničke kabine je narasla zahvaljujući uklanjanju pogona na stražnje kotače te općenito dotjeranom obliku vozila. Tako će sada putnicima na stražnjoj klupi biti dostupno 19 mm više prostora za glavu, 33 mm dodatnog prostora za noge te 13 mm više s boka. Uz to narasla je i zapremina prtljažnika i to za 20 l na 380 l. S preklopljenim naslonima stražnje klupe obujam prtljažnika rasta na 1200 l.

Što se tiče motora, europskim će kupcima biti ponuđena dva benzinca i tri dizelaša. Ponudu benzinaca će činiti modeli 118i i M135i xDrive, dok će s dizelske strane stajati 116d, 118d i 120d xDrive. Kako smo već rekli vrh ponude je M135i xDrive kojeg pokreće 2,0-litreni 4-cilindrični motor snage 306 KS i najvećeg okretnog momenta od 450 Nm. Zahvaljujući standardnom 8-stupanjskom Steptronic mjenjaču te xDrive pogonu na sva četiri kotača ovaj automobil može dosegnuti brzinu od 100 km/h za 4,8 sekundi.

Izvedbe 116d, 118d i 118i će standardno biti opremljeni ručnim 6-stupanjskim mjenjačem. 116d i 118i također mogu biti opremljeni s automatskim 7-stupanjskim mjenjačem s dvije spojke, dok će 118d biti dostupni s opcijskim Steptronic prijenosom sa osam brzina. Najsnažniji dizel, poput najsnažnijeg benzinca će stadnardno biti opremljen 8-stupanjskim Steptronicom i xDrive pogonom na sva četiri kotača.

Nova serija 1 će biti dostupna s novim mjestma za ostavu manjih predmeta, indukcijskim punjačem mobitela, električnim panoramskim krovom i sl. Najnoviji BMW-ov infotainment koristi središnji 8,8 i 10,25-inčni zaslon, a tu je i 10,25-inčna digitalna instrumentna ploča. Kupcima će u opcijski biti dostupan i 9,2-inčni head-up zaslon.

Brojni sigurnosni sustavi dolaze standardno ili su dostupni kao opcija. Između ostalog vrijedi izdvojiti sustav upozorenja na predstojeći sudar i sustav prepoznavanja pješaka s automatskim kočenjem u nuždi, sustav održavanja vozila u voznoj traci, upozorenja pri nenamjernom napuštanju vozne trake, upozorenje na sudar otraga, sustav upozorenja na bočni promet, kamera za vožnju unatrag i sl.

Europska prodaja novog BMW-a serije 1 počet će u rujnu, a cijene će biti objavljene kasnije.