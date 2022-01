Ako ste se kao djeca, 80-ih godina prošlog stoljeća, igrali s autićima koji su tada bili glavni hit – onima koji su mijenjali boju u ovisnosti o vanjskoj temperaturi – onda će vas ovaj BMW-ov model vratiti izravno u djetinjstvo. Naime, bavarski je proizvođač na CES u Las Vegas dopremio svoj novi model iX, električni SUV nove generacije, koji je prošle godine mnogo pozornosti privlačio svojim predimenzioniranim “bubrezima” na prednjoj masci.

Sada, pak, BMW pozornost na ovaj model privlači zapanjujućom tehnologijom – aktivnog mijenjanja boje karoserije. Promjena boje demonstrirana je i zabilježena kamerama posjetitelja, pa su vrlo brzo snimke počele viralno kružiti Internetom. A kako i ne bi, kad cijeli BMW-ov SUV mijenja boju na dodir tipke u kabini.

Na snimkama vidimo kako automobil iz bijelog u tren oka postaje tamnosiv, a potom se postupno, u valovima, vraća u bijelu boju, gotovo kao da je riječ o računalnoj animaciji. BMW ne otkriva nikakve detalje o ovoj tehnologiji, a očevici iz Las Vegasa javljaju kako je vanjski premaz navodno vrlo osjetljiv na promjene temperature, pa BMW uz ovaj koncept ima i pričuvni, za slučaj da prevelika vrućina ili hladnoća onemoguće ovoga u mijenjanju boje.

U mogućnosti ove tehnologije najbolje je da se uvjerite sami kroz kratki video postavljen na Twitter:

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022