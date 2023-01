Više povezanosti i digitalnih tehnologija, veća efikasnost motora i novi stilski detalji – time se diči ovogodišnje posebno izdanje Lancije Ypsilon, iako u osnovi nepromijenjeno već više od desetljeća

Treća generacija Lancije Ypsilon lansirana je 2011. godine i proizvodi se do današnjih dana. Jedini je to model ove marke dostupan na tržištu, a očito će ga u talijanskoj kompaniji nastaviti proizvoditi sve dok ne uđu u “novu eru” i elektrificiraju se zajedno sa svojim krovnim koncernom Stellantis. Do tada, priredili su manje dizajnersko i tehnološko osvježenje popularnog gradskog automobila.

Lancia Ypsilon Range

Lancia Ypsilon Range, predstavljena ovih dana, donosi bolje digitalno iskustvo i povezivost te blagi hibridni motor koji bi trebao donijeti uštedu na gorivu. Novo specijalno izdanje uključuje 7-inčni zaslon u kabini s funkcijom radija, ali i proširenjima dostupnim kroz Apple CarPlay i Android Auto u bežičnoj varijanti spajanja mobitela. U kabinu je pridodan i bežični punjač mobitela, odmah ispod mjenjača, kao i kamera za vožnju unatrag.

Kad je riječ o pogonu, on je blago hibridni, koji kombinira 1-litrenog benzinskog trocilindraša snage 70 KS s 12-voltnim elektromotorom i litij-ionskom baterijom. Tako ovaj mini hibrid može iskoristiti sve prednosti rezervirane za elektrificirana vozila, poput pristupa gradskim jezgrama i posebnim parkirališnim mjestima, ovisno o lokalnim propisima, a zadovoljava i uvjete za dobivanje poticaja u određenim zemljama. K tome, Lancia nudi i verziju s tvornički ugrađenim plinom, LPG Ecochic.

Kad je riječ o dizajnu, ističu se tek nova boja (rosno zelena, kažu, koja podsjeća na prirodu), kao i dodatni zelenkasti akcenti u kabini. Materijal kojim su presvučena sjedala dobiven je iz reciklirane plastike, dobivene izvlačenjem otpada iz Sredozemnog mora.

Lancia Ypsilon Range će za početak biti dostupna na talijanskom tržištu, gdje joj je osnovna cijena 17.100 eura, ali uz posebno kreditiranje i državni poticaj može pasti na 11.450 eura.