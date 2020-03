Važno je znati kad registracija automobila ističe, no nikako nije potrebno to raditi unaprijed

Jučer je nastupila situacija koja se ne pamti. Zatvorene su mnogobrojne trgovine, frizeraji, restorani, kafići, trgovine autodijelova, ali i saloni automobila. Za sada rade servisi, a vidjet ćemo kako će se to nastaviti dalje, no bitno je znati da bez poteškoća rade i stanice za tehnički pregled. Bitno je znati da su ove dvije međusobno iznimno povezane. Naime, više od 66% automobila u Hrvatskoj staro je 10 i više godina! Tako je prosječna starost domaćeg voznog parka 13,83 godina.

Tijekom 2019. godine redovnim tehničkom pregledu pristupilo je 2,151.121 vozilo, a njih 471.437, odnosno 21,92% proglašeno je i neispravnima. Kako bi bez dodatnog plaćanja ta neispravna vozila ipak dobila zeleno svijetlo i prošla tehnički pregled, imaju 15 dana da taj nedostatak i uklone te pristupe ponovnom tehničkom pregledu, a za to im je potreban i odlazak u servise. Spomenimo kako su u susjednoj Sloveniji zatvorili i stanice za tehnički pregled, a za sva vozila kojima valjanost prometne dozvole ističe od početka ove odluke pa do 16. travnja 2020., istu, kao i osiguranje, produžili za mjesec dana, do 16. svibnja 2020.

Upitali smo Centar za vozila Hrvatske kakvo je stanje u stanicama za tehnički pregled, s obzirom na to da su se neki pobojali kako neće biti u prilici registrirati svoje vozilo: – Kad je u pitanju sustav tehničkih pregleda i registracije vozila u RH trenutačno nema nikakvih zastoja u radu. Sve stanice za tehnički pregled vozila obavljaju poslove tehničkih pregleda i registracije vozila uz mjere predostrožnosti koje donosi Stožer civilne zaštite i druga nadležna tijela – obavijestio nas je dr.sc. Goran Pejić, dipl. ing., pomoćnik uprave za tehničke poslove u Centru za vozila Hrvatske.

Spomenimo kako trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 159 stanica za redovni tehnički pregled i 9 stanica za preventivni tehnički pregled, a Centar za vozila Hrvatske redovito o svemu vezanom za svu problematiku daje preporuke i upute svim stanicama za tehnički pregled vozila.

Bojazan da neki neće uspjeti registrirati svoje vozile zbog ‘jer će se sve zatvoriti’ stvorila je i mnogo veće od uobičajenih gužvi u pojedinim stanicama za tehnički pregled. Zbog toga valja imati na umu kako će stanice za tehnički pregled vozila u nadolazećem periodu redovito raditi (osim ako ne nastane nekakvo posebno izvanredno stanje) te nema potrebe dolaziti i obavljati poslove tehničkog pregleda i produljenja valjanosti prometne dozvole prije vremena, čime će se izbjeći nepotrebne gužve.

Isto tako valja imati na umu kako su zbog posebnih mjera predostrožnosti neki procesi u stanicama povremeno malo usporeni, a što nikako ne bi smjelo biti povod nervozi bilo koga. Važno je imati na umu da je svima u cilju zdravlje, kako klijenata, tako i djelatnika stanica za tehnički pregled.

U slučaju da vlasnik vozila nije u mogućnosti doći svojim vozilom u stanicu za tehnički pregled, jer je možda i u samoizolaciji, imajte na umu kako taj posao za njega može obaviti i netko drugi. Dovoljno je samo da se ispravnim vozilom uputi u stanicu za tehnički pregled te poerd svoje, ponese i osobnu iskaznicu vlasnika vozila. I naravno, kao i za sve ostalo, preporuka je da se u stanicu za tehnički pregled upute samo zdrave osobe.