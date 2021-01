Hrvatske autoceste do kraja siječnja su omogućile besplatno prometovanje dionicom autoceste A11 od Zagreba prema Sisku, dok je Jadrolinija sve one koji dostavljaju humanitarnu pomoć oslobodila plaćanja prijevoznih karata

Uslijed razornih potresa koji su 28. i 29. prosinca pogodili Sisačko-moslavačku županiju došlo je i do određenih promjena u prometnoj situaciji u Hrvatskoj. Hrvatske autoceste prestale su naplaćivati cestarinu na autocesti Zagreb-Sisak 29. prosinca u 15:00 sati. Takvo besplatno prometovanje na autocesti A11 Zagreb – Sisak će, umjesto do inicijalno objavljenog 4. siječnja, trajati do 31. siječnja 2021. godine do 24:00 sati.

Hrvatske autoceste na ovaj su se potez odlučile zbog olakšanja prolaska hitnih službi, prijevoza pomoći i zbrinjavanja stanovništva pogođenog potresom na području Sisačko-moslavačke županije. U redovnom režimu rada cestarina za osobna vozila na najdužoj relaciji A11, Mraclin – Lekenik, iznosi 10 kuna.

Oslobođenje od plaćanja svih cestarina na HAC-ovim autocestama mogu ostvariti i sve pravne i fizičke osobe izvan Republike Hrvatske koje dopremaju humanitarnu pomoć, a za to se moraju javiti izravno Civilnoj zaštiti i slijediti upute dostupne na ovom mjestu.

Humanitarcima besplatan i trajekt

Važnu obavijest vezanu za potrese objavila je i Jadrolinija. Vozila koja prevoze humanitarnu pomoć, kao i osobe s potresom pogođenih područja, oslobođeni su plaćanja putnih karata na njihovim brodovima.

Jadrolinija je donijela odluku o oslobađanju od plaćanja putnih karata za vozila i osoba koja sudjeluju u prijevozu humanitarne pomoći, vozila DVD-a, HGSS-a te volontera koji odlaze kao pomoć na potresom nastradalo područje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Osim besplatnog prijevoza za navedene službe, besplatan prijevoz je osiguran i za sve osobe s pogođenih područja koje putuju prema otocima.

Zbog evidencije besplatnog prijevoza potrebno je Jadroliniji dostaviti naziv organizacije, ustanove, udruge ili ime i prezime, registarsku oznaku, tip vozila, datum putovanja te luku ukrcaja na e-mail passdept_h@jadrolinija.hr.