Talijanska kompanija za industrijski dizajn Bertone danas ima nove vlasnike, ali pod starim imenom želi stvarati uzbudljive sportske hiperautomobile u malim serijama. Prvi od njih upravo je najavljen

O povratku talijanskog dizajnerskog studija Bertone na automobilsku scenu nedavno smo pisali, kada smo i najavili da će ova marka uskoro predstaviti svoj novi model sportskog automobila. On je i predstavljen ovoga tjedna, naziva se Bertone GB110, a otkriven je javnosti pod motom “ponovno rođenje hiperautomobila ograničene serije”.

Bertone GB110 osmišljen je da bude poseban, s posvećenosti detaljima i umjetničkom izvedbom u pogledu dizajna, kakva bi se trebala svidjeti najbogatijim kolekcionarima. Dizajn je opisan kao bezvremenski, posvećen naslijeđu studija Bertone, dok je svakako pamtljiv i upadljiv.

Pogon na eko gorivo

Kad je riječ o performansama, Bertone se nije odlučio za električni pogon. Naprotiv, GB110 imat će klasični motor, koji će raditi na ekološko gorivo načinjeno od otpadne plastike, okretati se na maksimalnih 8,390 okretaja u minuti, a nudit će 1.100 KS i isto toliko Nm okretnog momenta. Više detalja o pogonskoj jedinici za sada nije objavljeno.

No, najavljene su osnovne specifikacije: ubrzanje iz mjesta do 100 km/h obavljat će za 2,79 sekundi, do 200 km/h stići će za 6,79 sekundi, dok će mu najviša brzina biti 380 km/h. Planirana masa vozila je 1.520 kg, a dimenzije guma su 255/30 21″ sprijeda te 335/35 22″ straga.

Spominje se i sedmostupanjski mjenjač, za koji nije jasno hoće li biti ručni ili automatski. Pogon će prenositi snagu na sva četiri kotača. Šasiju će za Bertone GB 110 navodno proizvoditi “jedan njemački proizvođač” – i to je otprilike sve što su novi vlasnici marke Bertone sada otkrili. Bertone GB110 bit će proizveden u samo 33 primjerka, čija prodajna cijena nije otkrivena, kao niti mogući rok početka proizvodnje.