Svi automobili koje luksuzna britanska marka bude proizvodila nakon kraja ovog desetljeća imat će baterijsko-električni pogon, a ambiciozni prelazak na struju bit će vidljiv već 2026. kada bi sva njihova vozila trebala imati barem djelomično elektrificiran pogonski sklop

Iako se uz britanske proizvođače automobila sa stogodišnjom tradicijom često povezuje i konzervativan stav prema tehnologiji, Bentleyeva najava pokazuje da tome ne mora uvijek biti tako. Ovaj proizvođač luksuznih automobila najavio je prošloga tjedna preko svojeg CEO-a Adriana Hallmarka da će započeti s velikom tranzicijom na pogon budućnosti – električnu energiju.

Već do 2026. godine svi novi Bentleyi imat će neki oblik elektrificiranog pogona, bilo da će to biti plug-in hibridna vozila ili u potpunosti električna s baterijama. Nadalje, već do kraja desetljeća, 2030. godine, Bentley ima misiju sve svoje automobile proizvoditi isključivo sa 100% električnim pogonom i baterijama kao izvorom energije.

Zbogom fosilnim gorivima

“U manje od desetljeća prestat ćemo proizvoditi motore s unutarnjim izgaranjem”, najavio je Hallmark u sklopu objave strategije “Beyond 100”, koja će obilježiti razdoblje nakon 100. rođendana Bentleya. Proces transformacije kompanije neće uključivati samo prelazak automobila na elektropogon, već će do 2030. i sva operativa Bentleya biti od početka do kraja u potpunosti ugljično neutralna – postavljajući tako ovog proizvođača kao jednog od svjetskih lidera u održivom poslovanju u autoindustriji.

Ova najava također znači da će danas najveći svjetski proizvođač 12-cilindričnih benzinskih motora za manje od deset godina u potpunosti napustiti cijelu tu tehnologiju. Osim promjene pogona i održivosti u proizvodnji Bentley će se ubuduće nastaviti fokusirati na luksuzne proizvode, ali na održiv način.

Prve naznake nove Bentleyeve strategije i redefiniranja toga kako se njihovi automobili proizvode i kakvo iskustvo će nuditi u budućnosti imat ćemo već 2021. godine, za kada je najavljeno lansiranje dva hibridna modela (prvi hibridni Bentley bio je Bentayga, lansiran ove godine, s cijenom od 160.000 dolara). U britanskoj su kompaniji vrlo optimistični jer je njihovo istraživanje već sada pokazalo da 55% kupaca želi u narednih pet godina kupiti električni model s njihovom značkom.