Od 1. ožujka 2022. austrijski glavni grad uvodi naplatu parkiranja na području cijelog Beča. Zone kratkoročnog parkiranja ujednačit će se u svim gradskim okruzima, a Bečani će ubuduće morati izdvojiti 10 eura za mjesečnu povlaštenu kartu. Novac će se ulagati u izgradnju i širenje infrastrukture javnog prijevoza, a naplaćivanje parkiranja u cijelom gradu za stanovnike Beča značit će smanjenje prometa i višu razinu životne kvalitete, a pridonijet će i zaštiti okoliša u austrijskoj metropoli.

Vozače automobila u Beču od 1. ožujka 2022 očekuju velike promjene. Grad Beč naime uvodi naplatu parkiranja na području cijelog grada, s rijetkim iznimkama u nenaseljenim šumovitim i industrijskim područjima. Poučeni iskustvom dosadašnje naplate parkiranja u 18 bečkih okruga, upravljanje javnim parkiralištima na području austrijske prijestolnice značit će više slobodnih parkirališnih mjesta za Bečane, manje automobilskog prometa na ulicama te veće korištenje javnog prijevoza, višu razinu životne kvalitete kao i nastavak borbe protiv klimatskih promjena.

Oko 200.000 ljudi dnevno dolazi na posao u Beč, mnogi od njih svoje automobile parkiraju u sadašnjim dijelovima grada u kojima se parkiranje ne naplaćuje. Istraživanja su pokazala da se nakon uvođenja naplate parkiranja u pojedinim gradskim okruzima automobilski promet smanjio dok se korištenje javnog prijevoza pojačalo. Samo se u zapadnom dijelu Beča nakon uvođenja naplate dnevni broj automobila smanjio za 8.000. Smanjenjem automobilskog prometa širi se mreža javnog prijevoza.

Sredstva iz naplate parkiranja teći će izravno u izgradnju infrastrukture javnog prijevoza, između ostalog u novu liniju podzemne željeznice U2/U5, najveći gradski projekt u borbi za očuvanje klime. I izgradnjom međugradske mreže javnog prijevoza, koju podržava 87 posto Bečana, želi se potaknuti sve više ljudi koji u Beč dolaze automobilom da izaberu alternativni način putovanja na posao.

Tranzicija u mobilnosti u Beču

Dok dvije trećine ljudi putuje automobilom na posao u Beč, kod stanovnika glavnog austrijskog grada brojke obrnute. Svega trećina njih koristi automobil kao prijevozno sredstvo, a 70 posto ih bira javni prijevoz, bicikl ili se kreću pješice. Prema aktualnoj analizi austrijskog autokluba VCÖ broj kućanstava koji ne posjeduje automobil proteklog se desetljeća povećao za 25 posto. Istovremeno se broj kućanstava s godišnjom kartom za javni prijevoz povećao na 52 posto.

Grad Beč je kratkoročno parkiranje prvi put uveo 1959. i to u prvom gradskom okrugu, a 1993. za taj su okrug izdane prve povlaštene parkirališne karte. Do ljeta 2019. područje naplate parkirališnih mjesta proširilo se na 18 gradskih okruga. Od ožujka 2022. uvođenjem jedinstvenog sustava parkiranja u svakom gradskom okrugu naplaćivat će se kako kratkoročna tako i povlaštena parkirališna karta. Zone kratkoročnog parkiranja vrijedit će od ponedjeljka do petka od 9 do 22 sata i moći će se koristiti maksimalno dva sata.