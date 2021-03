Neslužbeni je test pokazao kako za prevaliti isti put u gradu, korištenjem isključivo potpuno autonomne vožnje, Teslom treba nešto više od pet, a Waymovim autonomnim taksijem 8 minuta

U nekom zamišljenom scenariju sjest ćemo u automobil, reći mu da nas odveze do najbliže trgovine, a on će nas poslušati. Za vrijeme vožnje nećemo morati paziti na promet jer će sav posao umjesto nas odrađivati sustav autopilota i sigurno nas dovesti na odredište. Čini li vam se da je to daleka budućnost, u krivu ste – riječ je o nečemu što se može učiniti i danas, ovisno o tome gdje živite.

Jedan je američki entuzijast za električne autonomne automobile i vlasnik Teslinog Modela 3 pokušao upravo ono opisano, s time da je htio provjeriti koji od dva dostupna autonomna vida prijevoza će ga prije dovesti do lokalnog dućana ili najbližeg restorana brze hrane. Svoj pokus zamislio je ovako – naručio je uslugu autonomnog taksija koji u njegovom gradu pruža Alphabetova tvrtka Waymo, i odvezao se do obližnjeg restorana iz lanca Taco Bell, a potom i do trgovine mješovite robe te mjerio vrijeme potrebno za sve vožnje.

Tesla 2:0 Waymo

Potom je istu rutu prevalio u svojem Modelu 3 koji ima aktiviran autopilot u demo verziji potpuno autonomne vožnje (Full Self Driving, FSD). Rezultat je bio kako slijedi. Do Taco Bella oba su ga automobila prevezla bez problema i u približno istom vremenu, ali ga je Waymov taksi iskrcao s krive strane ceste.

U vožnji do trgovine oba su vozila pronašla točnu adresu i lokaciju destinacije, no odabrane rute su im se razlikovale. Samim time došlo je i do razlike u vremenima – Teslom je ovaj tester do dućana stigao za 5 minuta i 12 sekundi, a Waymovim taksijem za 8 minuta. Razlike se pripisuju različitim pristupima autonomnoj vožnji. Waymo za navigaciju i snalaženje u prometu koristi lidare, a Tesla “obične” kamere i radare. Isto tako, Waymo pretpostavlja da je vozilo u potpunosti samostalno pa vozi na sigurno, dok Tesla nije toliki “ziheraš” jer zna da u svakom trenutku za upravljačem mora sjediti vozač koji može preuzeti upravljanje ako to zatreba.

