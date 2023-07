Testiranje robotaksija, prerađenoga iz Volkswagenovog popularnog električnog kombija, uskoro će započeti u glavnom gradu Bavarske, gdje će biti moguće i provozati se njime

Volkswagen ispunjava obećanje dano prije gotovo dvije godine, kada su najavili da će svoj električni kombi ID.Buzz staviti u funkciju robotaksija u Münchenu. Projekt, ostvaren u suradnji s kompanijom Apex.AI, provodi Volkswagenov odjel za dijeljenje prijevoza MOIA. Testiranje autonomnih vozila odvijat će se i “preko bare” u Austinu (američka savezna država Teksas), no nama je svakako zanimljivije da će i na ulicama Münchena biti moguće naići na ID.Buzz bez vozača.

Za sada Level 4

Doduše, vozač/operater će sjediti za upravljačem ovih vozila, kako bi pazio da sve prođe bez problema. Tehnologija autonomne vožnje u ovim automobilima već se opsežno testira, koristi kamere, radare i lidare, a autonomne kombije bit će moguće prepoznati po žuto-crnim grafikama i elektroničkom sklopu postavljenome na krovu.

Autonomni ID.Buzz za sada je došao do četvrte razine autonomije, što znači da su samo korak od konačnog cilja, autonomije pete razine, u kojoj nitko ne mora biti na vozačevom sjedalu, čak niti za slučaj opasnosti. Nakon višegodišnjih testiranja tehnologija je sada spremna i za javne prometnice, a najavljuje se kako će robotaksiji u Münchenu prevoziti i putnike – no, ne bilo koga. Prvi će priliku za provozati se autonomnim vozilima imati predstavnici lokalnih vlasti, odabrani novinari i partneri, kako bi se uvjerili u to jesu li autonomna vozila zaista budućnost taksi prijevoza.