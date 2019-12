Startup Plus.ai iz Silicijske doline svojim je sustavom automatizirane vožnje obavio pionirski pothvat – autonomnim kamionom prešli su Sjedinjene Američke Države sa zapadne na istočnu obalu

Prvi komercijalni autonomni kamion koji je prešao Sjedinjene Američke Države bez utjecaja vozača i pritom obavio isporuku robe – ovaj pothvat kao svojevrsni rekord upisala je u svoje knjige tri godine stara startup kompanija Plus.ai iz Cupertina u Silicijskoj dolini. Njihova tehnologija samostalnog upravljanja vozilima ugrađena je u tegljač koji je teret od oko 18 tona uspio autonomno prevesti od kalifornijskog mjesta Tulare do Quakertown u saveznoj državi Pennsylvania.

Put od oko 4.500 kilometara od zapadne do istočne obale SAD-a trajao je, zbog obveznih zaustavljanja, oko tri dana. U to vrijeme kamion je prošao lokalne ceste, autoceste, naplatne kućice, mostove i tunele, uspone, susretao se s teškim vremenskim uvjetima, dnevnom i noćnom vožnjom, radovima na cesti i sličnim nedaćama, no putovanje je prošlo bez ijedne intervencije vozača koji je sjedio za upravljačem.

Za ovaj je podvig korištena isključivo tehnologija kompanije Plus.ai, koja uključuje senzore, kamere, lidar i radar. Posebnost njihovog rješenja je u tome što se na temelju svih prikupljenih podataka stvara “mapa” ceste pred vozilom duga i do 1.600 metara. Tako kamion može “dalje vidjeti”, predvidjeti prometne situacije koje ga čekaju, te prilagoditi vožnju kako terenu i cesti, tako i okolini, prometu i svim ostalim uvjetima.

Isključivi cilj vožnje s kraja na kraj SAD-a bio je pokazati da je tehnologija već sada sigurna, pouzdana i dovoljno zrela za komercijalnu primjenu.