Australski portal Compare the Market izradio je ljestvicu najboljih i najgorih zemalja u svijetu, u kojima možete biti vozač automobila. Na listi onih najlošijih, na ne tako sjajnom 6. mjestu našla se i naša zemlja

U slučaju kad planirate turističko ili poslovno putovanje u inozemstvo automobilom, potrebno je prije polaska proučiti više stvari. To obično uključuje cijene goriva, cestarina i eventualno rent-a-cara, prihvaćene načine plaćanja, specifična prometna pravila i zakone u stranim zemljama, kvalitetu cesta, a niti učestalost prometnih nezgoda i gužvi na cestama nisu nebitni. Sve te čimbenike u obzir je uzeo australski portal za potrošače, Compare the Market, pa izradio ljestvice top 5 zemalja – onih najboljih za posjetiti automobilom, kao i onih najgorih.

Najbolji…

Europski i sjevernoamerički kontinent, nimalo začuđujuće, dobili su u ovom istraživanju vrlo dobre ocjene. Najboljom zemljom za vožnju tako je proglašena Španjolska – primarno zbog niskih troškova i rijetkih nezgoda, ali i zbog mnogo turističkih lokacija koje se automobilom mogu obići. Slijedi je Kanada, čije prednosti su opet jeftino gorivo i velike, obično prazne, ceste. Nakon toga su SAD, koje su sa sličnim argumentima zaslužile treće mjesto.

Četvrto je Ujedinjeno Kraljevstvo, pogodna lokacija za turističku vožnju i s relativno sigurnom prometnom situacijom. Peti na popisu najboljih je Portugal, a do desetog su se mjesta nanizale također europske zemlje: Švedska, Norveška, Italija, Švicarska i Austrija. Najkvalitetnijim su cestama proglašene one u Nizozemskoj i Švedskoj, a najsigurnijima one u Norveškoj i Švicarskoj.

…i najgori

Na rang listi najgorih zemalja neslavnu titulu pobjednice odnosi – Srbija. Tu je titulu zaradila lošim cestama, nepostojanjem informacija o gužvama i prometnim rutama, a nije ih spasilo niti relativno jeftino gorivo.

Srbiju slijedi Rumunjska, s najgorim cestama u cijelom istraživanju i drugim najvećim brojem nezgoda. Na trećem mjestu pomalo iznenađujuće našla se Belgija, i to zbog loših cesta, brojnih gužvi te visokih cijena rent-a-cara. Četvrta je Grčka, koja se ističe brojnim nezgodama i skupim gorivom, a slijedi je Mađarska – sa sličnim argumentima.

I nakon najgorih top 5 nailazimo na – Hrvatsku. Istraživači nisu posebnu pozornost posvetili razlozima zbog kojih smo se našli na tom mjestu. Navedeno je tek da su iza nas na ljestvici najgorih Poljska, Finska, Češka i Danska.

Savjeti za vožnju u inozemstvu

