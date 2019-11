Dinamičnost modela Q3 Sportback naglašava tri centimetra niža silueta, pa ga s razlogom mnogi nazivaju i 'mini Q8'

Audi je na domaće tržište uveo novi model Q3 Sportback te osvježeni A4.

Za prvospomenuti model mnogi govore kako je riječ o mini verziji modela Q8, a riječ je o dinamičnijoj izvedbi dobro znanog modela Q3. Q3 Sportback je od obične izvedbe duži 16 milimetara, uži 6 i niži 29 mm, no bez obzir na to, nije došlo do promjena prostora u putničkoj kabini, pogotovo ne u širinu ili duljinu. Naime, maloprije navedene razlike odnose se prvenstveno na promjene eksterijera, kao što su branici pa je i prtljažnik ostao na istoj razini od 530 litara a taj prostor preklapanjem naslona stražnjih sjedala raste na 1400 l.

Za putnike u stražnjem redu pripremljena su tri zasebna sjedala koja se uzdužno mogu pomicati 13 cm, a na njima ne nedostaje komfora, kao i na prednjim sjedalima. Kompaktni SUV novim je izdanjem dobio i sasvim novu publiku, ali i mogućnost veće borbe s izravnim konkurentima kao što su BMW X2, Porsche Macan ili pak Range Rover Evoque.

Dizgitalizacija putničke kabine

U skladu s posljednjim trendovima, putnička kabina donosi vrlo zavidnu razinu digitalizacije. Tako već osnovni model dolazi uz digitalnu kombiniranu instrumentnu ploču s 10,25-inčnim zaslonom, dok je na središnjem grebenu postavljen 10,1-inčni zaslon osjetljiv na dodir. U slučaju da to nije dovoljno, Audi je osigurao i virtualni kokpit plus s 12,3-inčnim HD zaslonom.

Ne treba niti spominjati kako je nova karoserijska izvedba opremljena brojnim sustavima aktivne i pasivne sigurnosti, a s obzirom na to da se Audi diči sportskim duhom, serijski dolazi sportski vozni postroj koji osigurava dobru trakciju. Vozač ima mogućnost odabira načina vožnje putem Audi drive select funkcije, i to uz šest preddefiniranih postavki.

S line paket opreme

Ponudu otvara 35 TFSI, odnosno 1,5-litreni benzinac sa 150 KS, dok vrh ponude čini 45 TFSI quattro S tronic koji iz dvolitrenog turbobenzinskog motora osigurava 230 KS koji putem 7-stupanjskog S tronic mjenjača moment prenosi na sva četiri kotača. 35 TDI S tronic početna je izvedba dizelskih opcija, odnosno dvolitreni TDI motor od 150 KS upregnut 6-stupanjskim ručnim mjenjačem i quattro pogonom.

Bez pogona na sva četiri kotača dostupna je izvedba upregnuta 7-stupanjskim S tronic mjenjačem, dok vrh ponude čini 40 TDI quattro S tronic sa 190 KS. Sve izvedbe odmah su dostupne i u S line liniji.

LED svjetla na A4

Kao što smo već spomenuli, drugi Audijev novitet je osvježeni A4 koji je napravljen u nešto većem dizajnerskom obujmu pa bi neki mogli reći kao je ustvari riječ o novoj generaciji, iako nije… Ono što odmah upada u oči je novi prednji dio vozila. Sad LED prednja svjetla serijski stižu u svim razinama opremljenosti, a kupcima mogu odabrati i Matrix LED svjetla koja se automatski prilagođavaju okolini i situaciji u prometu. I na bočnim dijelovima vidljive su neke nove linije, dok je straga sad veća sličnost s većim modelima, A6 i A8.

Dok je veće osvježenje pripremljeno za eksterijer, putnička kabina nije doživjela tako opsežne vizualne promjene, no u kabini više nema okruglog MMI kontrolera kojim se upravljalo infotainment sustavom. Zamijenio ga je napredniji MMI touch infotainment sustav – bogatiji funkcijama i jednostavniji za upotrebu.

Uz serijski MMI Radio plus na vrhu središnjeg grebena je 10,1-inčni ekran osjetljiv na dodir, a početni model dolazi uz automatski klima uređaj, tempomat… Serijski dolazi s analognom instrumentnom pločom na kojoj je i 5-inčni monokromatski zaslon s podacima putnog računala, dok se uz doplatu nude 12,3-inčni digitalni instrumenti s HD zaslonom.

Brojni turbomotori

Birati možete između osam turbomotora. Većina motora ima mild-hibrid tehnologiju zbog koje automobil u prosjeku troši 0,3 litre manje na 100 prijeđenih kilometara. Benzinci su dvolitreni četverocilindraši, i to 35 TFSI sa 150 KS, koji se može odabrati i uz S tronic mjenjač, a koji je jedina opcija kod 40 TFSI motora od 190 KS. 30 TDI je početni dizelaš, a pogoni ga dvolitreni turbodizelaš od 136 KS.

Iduća izvedba istog motora je 35 TDI S tronic sa 163 KS, dok 40 TDI S tronic ima 190 KS, a svi rabe 7-stupanjski S tronic mjenjač, s time da se ovaj potonji može odabrati uz quattro pogon. Vrh ponude čini 45 TDI quattro tiptronic, 6-cilindraš s 231 KS uz 8-stupanjski tiptronic mjenjač.

Svi se modeli pored osnovnog A4 izdanja mogu odabrati i u bogatijem Advanced paketu, ali i sportski nastrojenom S-lineu. Pripremljena su i tri posebna, akcijska paketa opreme Select, Advanced+ i S line+ koji uz manju nadoplatu nude mnogo više opreme.

Naravno, pored limuzine, u ponudi je odmah i karavanski Avant model te Allroad Quattro. Kome neki od ovih modela nije dovoljan, tu je i S4 koji je u najnovijem izdanju opremljen potpuno novim 3,0 V6 TDI motorom s električnim kompresorom i respektabilnih 347 KS. Iz mirovanja do brzine od 100 km/h stiže za samo 4,8 sekundi.

Audi Q3 Sportback

model oprema snaga cijena do reg. izvedbe s benzinskim motorima 35 TFSI Q3 110 kW (150 KS) 276.734 kn 45 TFSI quattro S tronic Q3 169 kW (230 KS) 375.959 kn 35 TFSI S line 110 kW (150 KS) 298.978 kn 45 TFSI quattro S tronic S line 169 kW (230 KS) 399.145 kn izvedbe s dizel motorima 35 TDI S tronic Q3 110 kW (150 KS) 317.000 kn 35 TDI quattro Q3 110 kW (150 KS) 344.036 kn 40 TDI quattro S tronic Q3 140 kW (190 KS) 360.388 kn 35 TDI S tronic S line 110 kW (150 KS) 339.845 kn 35 TDI quattro S line 110 kW (150 KS) 368.272 kn 40 TDI quattro S tronic S line 140 kW (190 KS) 383.381 kn

Audi A4 limuzina