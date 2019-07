Proizvođač iz Ingolstadta je svoju ponudu crossovera proširio s novim tzv. ulaznim modelom. Točnije, Audi je upravo danas predstavio novu izvedbu modela A1, koja će nositi oznaku A1 Citycarver, a koja će se “osjećati kao kod kuće u gradu, na otvorenoj cesti i autoputovima, kao i na malo grubljem terenu.”

Nadalje, iz Audija poručuju da je Citycarver najprogresivniji A1 do sada, a u osnovi je riječ o modelu temeljenom na izvedbi A1 Sportback uz povišenu podnicu i to za 35 mm. Tu su i veći kotači, počevši s veličinom od 16 pa sve do 18 cola.

Vizualno ovaj će se model od ostatka ponude razlikvoati i novom Singleframe maskom, dodatnom zaštiom donjih dijelova karoserije, redizajniranim lukovima kotača i sl. Kupcima će biti dostupno devet boja karoserije s dvije kontrastne boje krova. Većina interijera će biti prenijeta iz standardnog modela, uz nekoliko ukrasnih elemenata i detalja.

Iz Audija za sada nisu objavljivali tehničke podatke, no za vjerovati je da će motorizacija biti prenijeta iz A1 Sportbacka. Ovisno o tržištu ovaj je model trenutno dostupan s 1,0 te 1,5 i 2,0-litrenim motorima snage između 95 i 200 KS. Ponudu mječanja će činiti ručni te DSG prijenos, a pogon bi trebao biti samo na prednje kotače.

Prodaja modela A1 Citycarver će na europskim tržištima krenuti već tijekom sljedećeg mjeseca, a prve isporuke se očekuju tijekom predstojeće jeseni. Prilikom lansiranja europskim će kupcima biti dostupna izvedba Edition One s posebnim vizualnim dodacima. Cijene ovog automobila još uvijek nisu poznate.