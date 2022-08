Od 2026. godine Audi će postati dobavljač pogonskih jedinica za bolide Formule 1, prihvaćajući pojednostavljivanje njihove konstrukcije i novi, nedavno predstavljeni tehnički pravilnik

Formula 1 i Audi dogovorili su uvjete i objavili veliku vijest prije početka ovotjedne Velike nagrade Belgije u Spa-Francorchampsu – Audi će od 2026. godine postati jedan od službenih dobavljača pogonskih jedinica za bolide Formule 1. Ova vijest bila je očekivana kada je FIA objavila novi tehnički pravilnik, u kojem su i sami naveli da je cilj smanjenje barijera za ulazak novih timova i proizvođača u taj sport.

Proizvodnja hibridnih motora u fokusu

Pogonske jedinice od 2026. godine neće imati komplicirani i skupi sustav recikliranja toplinske energije MGU-H, a bit će i značajno snažnije elektrificirane. Sustav regeneracije kinetičke energije, MGU-K će, umjesto dosadašnjih 120 kW, imati mogućnost regeneriranja do 350 kW. Od ukupnih oko 1.000 KS pogonske jedinice, čak oko polovice bi trebalo dolaziti iz baterija i biti usmjereno u elektromotore. V6 motori tada će raditi i na 100% održivom gorivu.

Audi, kao dio Volkswagen Grupe, prihvatio je sve uvjete (govori se i da su utjecali na FIA-u kada je donosila pravilnik), kako tehničke, tako i one ekološke i vezane za troškovna ograničenja. Na razvoju pogonske jedinice za Formulu 1 u sezoni 2026. već su započeli prije pola godine u Neuburgu na Dunavu, a vođa razvoja je Adam Baker, bivši zaposlenik Coswortha, BMW-a i FIA-e.

“Motosport je sastavni dio DNK-a marke Audi”, rekao je Markus Duesmann, predsjednik upravnog odbora društva AUDI AG. “Formula 1 predstavlja kako globalnu pozornicu za našu marku, tako i iznimno izazovan razvojni laboratorij. Kombinacija vrhunskih performansi i natjecanja uvijek potiče inovativnost i tehnološki transfer unutar naše industrije. Donošenjem novih pravila, sada je pravi trenutak da se i mi uključimo. Naposljetku, kako Formula 1, tako i marka Audi zalažu se za jasne ciljeve jamčenja održivosti.”

Na projektu već radi oko 120 ljudi, a uskoro će tim narasti do njih 300. Bit će to prvi puta nakon gotovo deset godina da se u Njemačkoj proizvodi pogoni za Formulu 1. Audi je najavio da će do kraja ove godine objaviti ime tima (ili timova) koji će koristiti njihove motore.

Više od 1,5 milijardi gledatelja

Oliver Hoffmann, član odbora za Tehnički razvoj, rekao je: “U pogledu iznimnog tehnološkog napretka koji serija utrka poduzima do 2026. godine kada je riječ o održivosti, možemo govoriti o sasvim novoj Formuli 1. Dakle, Formula 1 proživljava transformaciju, a marka Audi želi je aktivno podržavati na tomu putu. Bliska poveznica između našeg projekta za Formulu 1 i odjela za Tehnički razvoj društva AUDI AG omogućit će sinergiju.”

Veliko zanimanje za Formulom 1 globalnog je karaktera, a serija utrka ubraja se među sportske događaje koji imaju najveći odaziv diljem svijeta. Godine 2021. više od 1,5 milijardi TV gledatelja pratilo je ove utrke. Formula 1 popularna je na ključnim tržištima kao što su Kina i SAD, a taj trend nastavlja rasti – čak i među mladim ciljnim skupinama. Na društvenim mrežama Formula 1 trenutačno doživljava najveće stope rasta od svih najpopularnijih svjetskih sportova, pa je logično da i Audi smatra da je ovo vrlo privlačno za pozicioniranje vlastite marke.

Nakon Audija, očekuje se da bi ulazak u Formulu 1 mogao objaviti i Porsche, također od 2026. godine. Govori se kako će oni ući u partnerstvo s Red Bullom, a detalji te suradnje trebali bi biti objavljeni uskoro. Porsche je nedavno zaštitio frazu “F1nally”, koja bi trebala poslužiti u promociji njihovog povratka u Formulu 1.