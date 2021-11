Novo preuzimanje u svijetu hiperautomobila navodno je u tijeku. Audi je navodno odlučio preuzeti cijelo poslovanje McLarena, pa time dobiti i njihovu momčad Formule 1

Britanski McLaren, trenutačno u većinskom vlasništvu Mumtalakat Holdinga iz Bahreina, navodno će prihvatiti ponudu za preuzimanje koju je ovih dana poslao njemački Audi. Prva Audijeva ponuda navodno je bila odbijena, pa ju je Audi morao “podebljati”. Najnovija, pak, ponuda za preuzimanje je prihvaćena u upravi McLarena i vijest bi uskoro trebala biti i službeno potvrđena. Neslužbeno je o svemu pisao Autocar, koji doznaje da će cijelo poslovanje McLarena, uključujući i njihovu momčad Formule 1, postati dijelom Audija.

Audi već pod svojom upravom ima jednu marku superautomobila, Lamboghini. Ovim potezom stvara se još jedan savez tehnologije za napredne super- i hiperautomobile pod kapom koncerna Volkswagen, nakon što je ranije stvorena kompanija Bugatti Rimac, sa sličnom misijom. Nije poznato hoće li i kako Audijevo preuzimanje McLarena imati utjecaja na razvoj događaja u kompaniji Bugatti Rimac.

Prošloga tjedna govorilo se i o tome da bi McLaren mogao biti podijeljen u dvije tvrtke. Jedna bi zadržala poslovanje s hiperautomobilima i nju bi preuzeo BMW, dok bi Audi pripojio samo njihov tim Formule 1. No, iz BMW-a su ubrzo tu vijest demantirali, dok Audi nije htio komentirati detalje. Poručili su tada kako “rutinski razmatraju razne ideje o suradnji”.

Tijekom dana oglasili su se i iz McLarena navodeći kako ih Audi nije preuzeo, kako je to objavio Autocar. “McLarenova tehnološka strategija oduvijek je uključivala razgovore i suradnju s relevantnim partnerima i dobavljačima, uključujući i druge proizvođače automobila, no do promjene u vlasničkoj strukturi McLaren Grupe nije došlo”, priopćili su putem glasnogovornika. Primijetimo i da ovom izjavom nisu isključili eventualnu buduću akviziciju.