Dok cijeli svijet gleda kako bi što brže napustio fosilna goriva i okrenuo se ekološki prihvatljivijim pogonima za vozila, pa najavljuju zabrane zagađivača, savezna država Wyoming čini upravo suprotno

Kad govorimo o transformaciji svjetskog energetskog i transportnog sektora, onda najčešće kao referentnu točku za velike promjene na tom planu navodimo 2035. godinu. To je godina kada bi Europska unija, SAD, i veliki broj zemalja svijeta trebali zabraniti svaku prodaju osobnih automobila pokretanih fosilnim gorivima. Međutim, ne misle svi jednako, pogotovo oni koji ovise o proizvodnji fosilnih goriva, pa brojne, obično manje razvijene, zemlje još nemaju slične planove. Jedan iznenađujući zakon, pak, predložen je protekloga petka u SAD-u, a ide potpuno u drugom smjeru.

Wyoming protiv struje

U američkoj saveznoj državi Wyoming, smještenoj u planinskom dijelu zapadnog SAD-a, u državnom se Senatu pojavio prijedlog zakona prema kojem bi tamo do 2035. godine trebali biti potpuno iz upotrebe izbačeni – električni automobili. Ova savezna država, kažu, ima vrijednu i ponosnu povijest naftne i plinske industrije, koja je tamo stvorila “bezbroj” radnih mjesta.

Osim toga, predlagatelji smatraju da im infrastruktura za punjenje nije dovoljna za masovno korištenje električnih automobila, kao i da bi država morala ulagati u dodatne izvore energije kako bi zadovoljila potrebe “nesretnih električnih automobila”. Prijedlog zakona tako poziva građane i poslovne subjekte da se dobrovoljno odreknu kupnje i prodaje električnih automobila, s ciljem da ih se potpuno ukine do 2035. godine.

Klimatski skeptici

Jasno je i predlagateljima i javnosti da je riječ o simboličnom, provokativnom, i pomalo satiričnom prijedlogu, a senatori koji su ga osmislili kažu da njime žele prije svega potaknuti raspravu. No, u njihovim se izjavama vidi i skepsa oko klimatskih promjena: “Zainteresiran sam za to da rješenja koja neki žele uvesti za takozvanu klimatsku krizu budu zaista i praktična u stvarnom životu. Ne cijenim to kada države žele forsirati tehnologije koje nisu spremne“, izjavio je jedan od pokretača inicijative, senator Brian Boner.

Kontroverzni prijedlog zakona je očito već ispunio svoju svrhu, tj. uzbudio duhove diljem SAD-a i ostatka svijeta. Jasno je kako će, ako i bude donesen, biti u primjeni na dobrovoljnoj bazi, a i poništit će ga odluke federalnih vlasti o ukidanju vozila na fosilna goriva, koja se odnose na sve savezne države. Wyoming je inače dom za tek nešto više od pola milijuna ljudi i snažna je utvrda američkih Republikanaca, sklonih konzervativnim politikama i stavovima.