Pored cestovnih modela pod ovim brendom bit će i natjecateljski bolidi, pa i oni koji nastupaju u Formuli 1

Marka Alpine najavljuje velike planove i profitabilnost do 2025., uključujući ulaganja u automobilističke sportove. Ovo je marka koja djeluje unutar Grupe Renault, a predana je razvoju inovativnih, autentičnih i ekskluzivnih sportskih automobila. U skladu s novim ciljevima, marka Alpine ‘pod svoje’ uzima Renault Sport, poznat po sportski nastrojenim modelima nastalim na osnovu popularnih masovnih modela (Twingo, Clio, Megane…) te Renault Sport Racing koji se brinuo za natjecateljske izazove. Alpine će spojiti kredibilitet autentične marke, specijaliziranu proizvodnju i stručnost u proizvodnji sa značajnim medijskim pokrićem Formule 1. Zajedno postavljaju temelje za stvaranje istinske tržišne vrijednost marke Alpine i podižu je na višu razinu.

Alpine je odavno sinonim za automobilizam u Francuskoj, a marka je s bogatim nasljeđem i pedigreom. Tvornica u Dieppeu zapošljava vješte stručnjake koji proizvode model A110. Renault Sport Cars čini tim od 300 zaposlenika, stručnjaka u razvoju sportskih automobila. Oni su zaslužni za legendarne proizvode, kao što su R5 Turbo, Clio V6, Megane RS Trophy i novi Alpine A110.

Renault Sport Racing i F1 momčad s kojom dijeli ime okupljaju 1200 radnika, među kojima su aerodinamičari, mehaničari i inženjeri koji razvijaju automobilističke ‘ekvivalente mehaničkih satova vrhunskih komplikacija’. F1 je ogromna marketinška platforma s više od pola milijarde obožavatelja diljem svijeta koja pruža jedinstvenu priliku za povećanje prepoznatljivosti marke Alpine na globalnoj razini.

Pored toga, Alpine će iskoristiti i proizvodne sposobnosti Grupe Renault i Alijanse Renault-Nissan-Mitsubishi, što obuhvaća tehnologije, poput platforme razvijene posebno za električna vozila, proizvodne pogone diljem svijeta, snažan odjel nabave koji omogućuje optimalne proizvodne troškove, globalnu distribucijsku mrežu i odjel za pružanje financijskih usluga RCI. Jasan cilj je ostvariti profitabilnost već od 2025., a uzimajući u obzir i ulaganja u automobilističke sportove.

100 % električni automobili

Nova organizacijska struktura, intenzivnija sinergija s Grupom Renault i Alijansom te suradnja s odabranim partnerima bit će ključni u podršci Alpineovom proizvodnom planu. Modeli marke Alpine dolazit će isključivo kao električni modeli. Tako već sada najavljuju sportski kompakt B-segmenta na temelju Alijansine platforme CMF-B EV, zatim sportski crossover C-segmenta na temelju Alijansine platforme CMF-EV te električni nasljednik modela A110 razvijen u suradnji s Lotusom.

Upravo su s Lotusom, s kojim surađuju u Formuli 1, potpisali sporazum o razumijevanju kojim se obvezuju istražiti niz područja za suradnju, uključujući i zajednički razvoj električnog sportskog automobila. Alpine i Lotus provest će opsežno istraživanje izvedivosti zajedničkog dizajna i razvoja električnog sportskog automobila korištenjem resursa, stručnosti i proizvodnih pogona obaju dionika u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Vjeruje se kako će Alpine biti predvodnik inovacija Grupe Renault u pogledu tehnologije, distribucije, korisničkog iskustva ili bilo kojeg drugog područja koje donosi vrijednost marki i njezinim kupcima. S obzirom na to, sljedeća generacija Alpineovih proizvoda koristit će najnovije inovacije grupe Renault i oslanjat će se na tehnologiju i stručnost iz Formule 1 u područjima učinkovitog upravljanja energijom, sigurnosnih sustava i rješenja povezivanja proisteklih iz analize i obrade podataka koji će donijeti veliku prednost Alpineovim proizvodima.

Velika tradicija Formule 1

Alpine i Renault imaju dugu povijest utrkivanja s uspjesima u različitim kategorijama, od Formule 1 do relija i utrka izdržljivosti. Natjecanje ostaje temelj ambicioznih planova marke Alpine, a Formula 1 u fokusu Alpineove strategije sudjelovanja u automobilističkim sportovima. Od sezone 2021. momčad Alpine F1 utrkivat će se protiv nekih od najprestižnijih imena u automobilskoj industriji i postati dio najprestižnijeg kluba punokrvnih tvorničkih momčadi.

‘Formuli 1, ali i cijelom programu sudjelovanja u automobilističkim sportovima dat ćemo snažan i specifičan identitet, što je sjajna prilika. Automobilistički sportovi važan su dio našeg napretka, a vizualni identitet ključan. Trkaće boje koje danas predstavljamo prva su naznaka novog identiteta momčadi Alpine F1. Neki od vizualnih elemenata ostat će dio naših trkaćih boja, dok će se ostali promijeniti. Veliki amblem Alpine u bojama francuske trobojnice prvi je jasan simbol identiteta marke Alpine u automobilističkim sportovima. Plava, bijela i crvena temelje se na bojama francuske, ali i britanske zastave, što je za nas vrlo važno. Brojne varijacije na svim automobilima kojima ćemo sudjelovati u automobilističkim sportovima tek stižu,’ izjavio je Antony Villain, direktor dizajna marke Alpine.

Malo iz povijesti

Alpine je 1955. osnovao Jean Rédélé, strastveni trkač. Svoju je tvrtku nazvao po svojem omiljenom trkalištu: Alpama. Marka je dobila krila nakon predstavljanja cestovnog automobila A110 tijekom 1962. godine. Do tog su trenutka Alpine i Renault već blisko surađivali, a Alpineovi automobili prodavali su se i servisirali u Renaultovim salonima i servisima. Do početka sedamdesetih Alpine je bio jedan od glavnih konkurenata u reliju. Alpine je 1971. prvi put osvojio sva tri mjesta na postolju na najprestižnijem reliju Monte Carlo, a zatim to ponovio 1973. Kasnije te godine, Alpine je osvojio naslov prvaka svjetskog prvenstva u reliju.

Paralelno je rasla i prodaja Alpineovih cestovnih automobila. Alpine je 1969. otvorio vlastitu tvornicu u Dieppeu, istu onu u kojoj se danas proizvodi posve novi A110, a u kojoj je 1971. počela proizvodnja modela A310. Dvije godine kasnije Alpine je kupila Grupa Renault. Alpine je svoj najveći trijumf ostvario 1978. pobjedom na utrci 24 sata Le Mansa. Tvornica je tijekom sedamdesetih i osamdesetih nastavila proizvoditi inovativne cestovne automobile, među kojima A310 V6 i GTA. Alpine je prestao proizvoditi automobile 1995., a brend je ponovno oživljen prije nekoliko godina.