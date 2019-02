BMW je prije mjesec dana predstavio osvježenu izvedbu trenutne generacije serije 7. Za one koji žele nešto posebniju i još elegantniju verziju tog automobila tu je Alpina B7. Sada također predstavljena u osvježenom izdanju.

Dorade vanjštine uključuju novi prednji branik, stražnji spojler, nove završetke ispušnog sustava, posebne metalik boje Alpina plava i Alpina zelena. U unutrašnjosti se nalaze presvlake od Nappa kože, više funkcijska komforna sjedala, kožne obloge prednje armature, posebno prilagođena digitalna instrumentna ploča, kao i razni drugi ukrasni elementi.

Dakako, kupcima će na raspolaganju stajati i razne mogućnosti personalizacije vozila, a sva bogata oprema standardne serije 7 je i dalje tu uz još poneki dodatak. Treba reći i da će putnici, zahvaljujući dodatnoj izolaciji, uživati u tišoj kabini.

Performanse će biti na nivou jer ovaj automobil pokreće poznati 4,4-litreni bi-turbo V8 snage 600 KS te najvećeg okretnog momenta od 800 Nm. To je dovoljno da ovaj 2202 kg težak automobil ubrza do 100 km/h za malo više od 3,5 sekundi, dok će mu najveća brzina iznositi 330 km/h. U usporedbi s prethodnom izvedbom modela B7, osvježena verzija postiže 18 km/h veću brzinu, a do 100 km/h će ubrzati za 0,1 sekundu kraće.

Njemački tuner je doradio i 8-stupanjski automatski mjenjač s novim softwareom, a tu je i novi sportski ispušni sustav. Ostale tehničke novosti uključuju dorađeni kočnički brake-by-wire sustav sa snažnijim kočničkim kliještima i većim diskovima. Također, učinjene su i odrađene dorade xDrive sustava pogona na sva četiri kotača, a tu su i michelinove performance gume, kao i standardni 20-colni te opcijski 21-colni lakometalni Alpina Classic naplatci.

Za veću sigurnost i bolje performanse podnica će se dodatno spustiti za 1,5 cm pri brzinama većim od 225 km/h. S druge strane, na oštećenom kolniku vozilo se, zahvaljujući zračnom ovjesu, može podići za 2 cm.

Alpina B7 xDrive će na tržišta stići u drugoj polovici ove godine.