10. svibnja 1922.

Proizveden je 1000. automobil Rickenbacker. Suosnivač kompanije je Eddie Rickenbacker, vojni pilot. Rickenbacker Car Company je 1922. preimenovana u Rickenbacker. U siječnju 1922. Rickenbacker je imao premijeru na New York Auto Show-u. Cijena automobila je bila 1.500 dolara i pokretao ga je snažni V6 motor. Prvoga dana je prodano 1.500 automobila. U dvije godine kompanija se popela s 83. na 19. mjesto. The Car Worthy of the Name, kako su ga popularno zvali bio je prvi automobil s kočnicama na svim kotačima u tzv. ekonomskoj klasi automobila. Godine 1925. Rickenbacker je dobio V8 motor.