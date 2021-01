Sedam nominiranih, odnosno sedam finalista su, abecednim redom: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat New 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris te Volkswagen ID.3

Početkom svake godine ude vrlo napeto kad se očekuje koji će model narednih godinu dana nositi prestižnu titulu Car of the Year. O najboljem automobilu Europe, koji dodjeljuju specijalizirani novinari, odlučuje veliki žiri. Trenutno titulu još uvijek ponosno ističu u Peugeotu i to za model 208.

Nakon prvotne liste koja je sačinjavala 29 novih modela, žiri priznanja Car of the Year nakon glasanja dobio je sedam finalista. Abecednim redom to su Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat New 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris te Volkswagen ID.3. Krajem veljače žiri se ponovno sastaje, dosuše ne znamo da li fizički ili ipak virtualno, a nakon čega slijedi i novi krug glasanja. Tad će dobiti i konačnog pobjednika, a koji bi trebao biti objavljen 1. ožujka.

Podsjetimo, zadnjih nekoliko godina proglašenje pobjednika bude uvijek dan uoči prvog novinarskog dana na međunarodnom salonu automobila u Ženevi. Lani je priča s koronavirusom taman započela pred održavanje najveće priredbe u blizini ženevskog jezera, a što je rezultiralo i odlukom o otkazivanju. Salona automobila u Ženevi neće biti niti ove godine, iako bi po kalendaru započeo tijekom prvog tjedna ožujka.