Na YouTubeu je osvanuo video sniman mobitelom s mjesta vozača, a na kojem se vidi kako Teslin Model 3 nalijeće na veću količinu vode na cesti, te klizi s nje – a sve pod "paskom" autopilota

Teslin sustav za pomoć pri vožnji daje tek manju količinu autonomije njihovim vozilima. Iako pretenciozno nazvan autopilot, u stanju je tek (za sada) zadržavati automobil u voznoj traci, promijeniti traku, te paziti na razmak od drugih automobila. Čak i to bilo je dovoljno da se do sada spriječe neke nesreće, o čemu svjedoče video zapisi s dashcamova postavljeni na Internet proteklih godina.

No, autopilot nije savršen niti se zna nositi sa svim izazovima teških prometnih i vremenskih uvjeta. To najbolje pokazuje video snimljen prošloga tjedna. U njemu vozač prilično velikom brzinom od 120 km/h Modelom 3 vozi običnom cestom, i to pri uvjetima obilne kiše i stajaće vode na cesti. Što se potom dogodilo nije teško pretpostaviti.

Video je nastao u sklopu izazova u kojem je ovaj vlasnik Tesle pokušao 24 sata provesti u automobilu i voziti se isključivo pomoću autopilota.

Sam vozač u jednom trenutku govori kako na videu uvjeti na cesti izgledaju mnogo bolje nego uživo. Već u sljedećem Tesla nalijeće na vodu, doživljava akvaplaning koji autopilot ne uspijeva korigirati, te završava u kanalu pored ceste. Nasreću, nitko u tom trenutku nije naišao s druge strane niti je vozač ozlijeđen.