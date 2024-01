Djevojčica je, prema nekim izvorima, ukrala majčin automobil, jurila gradom, pa se slupala kod hotela Esplanade. Policajcima je rekla da je "samo željela u McDonald’s"

Nevjerojatan slučaj, koji je srećom završio bez stradalih, zabilježen je ove nedjelje u Zagrebu. Kako piše Jutarnji list, po ulicama Zagreba od Trnja do udaljenoga Petruševca pa nazad do centra, odvijala se luda vožnja oko ponoći u nedjelju, kada je bijeli Mercedes C klase pokušao umaći potjeri u kojoj je sudjelovalo više policijskih automobila. Tijekom toga, u jednom se trenutku odbjegli automobil kretao i brzinom od oko 170 km/h. Vožnja je završila u Mihanovićevoj ulici, odmah uz Hotel Esplanade, kada se auto slupao, srećom bez žrtava.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Krađa ili nestašluk?

Potom je uslijedio bizaran rasplet. Policajce koji su nakon nezgode okružili Mercedes, nemalo je iznenadilo kada je iz automobila izašla – 12-godišnja djevojčica. Kad su je upitali kamo se uputila autom, djevojčica je navodno rekla da je “samo željela u McDonald’s”. Prva, dakle, verzija događaja kaže da je djevojčica “posudila” majčin automobil da bi se provozala do fast food restorana, a kada je vidjela policiju počela je bježati.

Ipak, iza cijele priče postoji i još jedno moguće objašnjenje. Ono kaže da se djevojčica u ovoj situaciji našla protiv svoje volje. Ostala je zatočena u Mercedesu, koji je ukrao jedan mladić, a koji je odmah nakon sudara, a prije dolaska policije, napustio automobil. Bilo kako bilo, zbog svoje dobi djevojčica ionako ne može odgovarati te ju je policija odmah vratila kući, piše Jutarnji.