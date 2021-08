Čak 90 godina nakon što je naučio voziti svojeg prvog Forda, naravno kultni Model T, Britanac Harold Baggott dobio je priliku isprobati i najnoviji automobil iste kompanije, električni Mustang Mach-E

Harold Baggott danas je 101-godišnji Britanac koji je već u dobi od deset godina vozio automobil. U to doba nije bilo mnogo izbora, pa je kao mladi pomagač na obiteljskoj farmi mlijeko razvozio tada najpopularnijim automobilom – Fordovim Modelom T. Prvu vozačku dozvolu dobio je 1936. godine, čim su se one počele izdavati u Velikoj Britaniji, a godinu kasnije kupio je svoj prvi automobil. Bio je to ponovno Ford, ovoga puta model Ford 8 Popular.

Od tada Baggottova je obitelj narasla, a tijekom godina njezini su članovi privatno vozili preko 20 različitih Fordovih automobila, a uz to imali su i prijevozničku tvrtku koja je imala cijelu flotu Fordova. Cjeloživotna zaljubljenost u Fordova vozila kulminirala je nedavno, kada je svoju obitelj ovaj 101-godišnjak imao prilike provozati u najnovijem modelu ove tvrtke.

Ford mu je na probu dao Mustang Mach-E, potpuno električni model popularnog “muscle cara” kojim ovaj model žele uvesti u 21. stoljeće. Tom se prilikom Baggott moga prisjetiti i vožnje Modelom T te obitelj upoznati i s prvim automobilom koji je naučio voziti. Najveće mu je iznenađenje, kaže, tišina vožnje na električni pogon.

“Od 10. godine bio sam zainteresiran za vožnju, a danas me vrlo zanima prelazak na električne pogone, pogotovo nakon što su vlasti najavile da će polako iz upotrebe izbacivati motore s unutarnjim izgaranjem na koje sam naviknut. Bilo je uzbudljivo sjesti za upravljač nečega za što očekujem da će moji praunuci voziti”, poručio je.