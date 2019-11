ID. SPACE VIZZION definira potpuno novi segment vozila: aerodinamičan dizajn modela Gran Turismo s prostranošću SUV vozila

Večer prije otvorenja Salona automobila u Los Angelesu marka Volkswagen predstavila je sedmo konceptualno vozilo iz obitelji ID. modela. ID. SPACE VIZZION nadovezuje se na modele ID., ID. CROZZ, ID. BUZZ , ID. VIZZION, ID. BUGGY, i ID. ROOMZZ.

Kao i svi modeli ID. vozila, novi ID. SPACE VIZZION bit će potpuno električni. Posebno markantna značajka ovog modela jest prednji dio vozila s otvorima za protok zraka, čime se postiže koeficijent otpora zraka od 0,24. ID. SPACE VIZZION objedinjuje kvalitete aerodinamike modela Gran Turismo s prostranom unutrašnjošću SUV vozila – čime, kažu, definira potpuno novi segment.

“Novi ID. SPACE VIZZION sa sobom donosi neponovljivu fleksibilnost, beskompromisnu kvalitetu i njemački dizajn u eru mobilnosti”, rekao je Klaus Bischoff, voditelj odjela za dizajn marke Volkswagen. Ovo se konceptualno vozilo temelji na modularnoj električnoj platformi (MEB).

Bruto kapacitet baterije od 82 kWh omogućuje vožnju do udaljenosti od 590 kilometara (WLTP) ili 300 milja (EPA). S izlaznom sistemskom snagom od 250 kW (4MOTION) ID. SPACE VIZZION ubrzava do 100 km/h za 5,4 sekunde (5 sekundi do 60 mph).U nastavku prenosimo što su čelni ljudi marke rekli o novom vizualnom identitetu i što sve možemo očekivati u budućnosti.

Aerodinamika kao prioritet

U slučaju modela ID. SPACE VIZZION dizajneri i inženjeri iskoristili optimizirali su aerodinamiku i time povećali doseg vozila. Otvori za protok zraka integrirani su u prednjem dijelu vozila: zrak protječe kroz vodoravan prostor između glavnih svjetala te se usmjerava prema natrag preko nisko izvedenog prednjeg poklopca vozila.

Također dolazi do protoka zraka u vanjska područja prednjeg branika, odakle se on također usmjerava prema stražnjem dijelu vozila. Otvori za protok zraka na braniku i prednjem poklopcu modela ID. SPACE VIZZION dizajnirani su kao funkcionalne značajke te su također stilski elementi vanjskog dizajna ovoga konceptualnog vozila.

Unutrašnjost nudi pregršt prostora

ID. SPACE VIZZION u potpunosti iskorištava prednosti koje nudi platforma MEB. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama električnog pogona i bateriji integriranoj u podnici vozila njegova unutrašnjost više nalikuje unutrašnjosti limuzine iz visokog segmenta s dugačkim međuosovinskim razmakom nego modela srednje veličine. Međutim, nije samo električni pogon značajka koja ID. SPACE VIZZION čini održivim vozilom, već tome pridonose i materijali upotrijebljeni u unutrašnjosti. Oni su dosljedno izrađeni od održivih materijala kao što je nova umjetna koža AppleSkin koja sadrži određenu količinu materijala preostalog iz proizvodnje jabučnog soka. K tomu se u unutrašnjosti modela ID. SPACE VIZZON ne upotrebljava krom – on je zamijenjen lakom sa završnom obradom koja nalikuje kromu.

Sa svojim potpuno digitalnim cockpitom ID. SPACE VIZZION postavlja nova mjerila kada je riječ o intuitivnom rukovanju. Prvi se put sve relevantne informacije o vožnji prikazuju na Head-up zaslonu s AR tehnologijom (AR: Augmented Reality, proširena stvarnost). Umjesto klasičnog kokpita dostupan je mali zaslon koji prikazuje samo osnovne informacije o vožnji. Sve funkcije zabavnih sadržaja, komforne i online funkcije te postavke vozila zajedno se pojavljuju na dodirnom zaslonu veličine 15,6″ koji se doima kao da lebdi u zraku. K tomu ID. Light – interaktivna traka svjetala između A stupova – vozaču šalje ključne informacije intuitivnim putem.

Model ID. SPACE VIZZION pruža konkretan pogled na verziju serijske proizvodnje koja će se predstaviti krajem 2021. godine te u različitim varijantama uvesti na tržišta diljem Europe, Sjeverne Amerike i Kine.