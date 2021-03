Korejski će proizvođač uskoro napraviti i pravu premijeru, a nova dizajnerska filozofija donosi spajanje suprotnosti, a inspiracija se pronalazi u kontrastima koje nalazimo u prirodi i čovječanstvu

Prije koji dan objavili smo prve informacije o modelu EV6, Kijinom u potpunosti električnom modelu. Prvi je to model iz EV linije, a koja će u budućnosti obilježavati isključivo električne modele. Iako je već do sada Kia imala nekoliko električnih modela, ono su u pravilu bili nadopuna ostalim motorizacijama. Sada će tako EV6 biti prvi model koji će se nuditi isključivao kao električni model. Model je to koji osim svojim nazivom, i dizajnerskim smjernicama pokazuje kako će izgledati automobili ovog proizvođača u budućnosti. Svjetska je premijera, dakako u digitalnom izdanju, predviđena do kraja ožujka.

EV6 je nastao u skladu s Kijinom novom dizajnerskom filozofijom Spajanje suprotnosti, koja traži inspiraciju u kontrastima koje nalazimo u prirodi i čovječanstvu. U središtu dizajnerske filozofije je novi vizualni identitet koji koristi pozitivne sile i prirodnu energiju s kontrastnim kombinacijama oštrih stilskih elemenata i kiparskih oblika. To je ujedno i nastavak dizajnerskih promjena koje su nedavno najavljeno promjenom i glavnog logotipa tvrtke.

Pet ključnih dizajnerskih stupova

Odmah pri pogledu na EV6 vidimo kako je jasan naglasak na crossoverima, a za koje se predviđa daljnji rast u narednim godinama. EV6 je plod zajedničkog rada sva tri Kijina dizajnerska studija koji se nalaze u Namyangu (Južna Koreja), Frankfurtu (Njemačka) i Irvineu (Kalifornija, SAD). Novi je model nastao na Kijinoj novoj modularnoj platformi za električna vozila (E-GMP). ‘Kia EV6, naše prvo isključivo električno vozilo, primjer je električne snage i progresivnog dizajna usmjerenog prema čovjeku. Čvrsto vjerujemo kako je EV6 uvjerljiv i bitan model na tržištu električnih vozila,’ rekao je Karim Habib, viši potpredsjednik i voditelj Kijinog globalnog dizajnerskog centra.

Dizajnerska filozofija Spajanje suprotnosti prvi put je korištena kod EV6 i odsad će biti prisutna kod svih budućih Kijinih modela. Filozofija se temelji na 5 ključnih dizajnerskih stupova: ‘odvažnost prirode’, ‘veselje s razlogom’, ‘snaga napretka’, ‘tehnologija za život’, i ‘napetost za spokoj’.

Odvažnost prirode temelji se na vezi s prirodom, s detaljima, oblicima i proporcijama koje možemo pronaći kako u prirodnom tako i u ljudskom svijetu. Ovaj dizajnerski stup kreira organsku, ali tehničku strukturu i završava se unutrašnjošću vozila; vanjski dizajn karakteriziraju kombinacija čistih i jednostavnih linija s odvažnim, promjenjivim površinama.

Veselje s razlogom fokusira se na osjećaj i ambijent Kijinih budućih modela. Budući dizajn će spajati emocionalno s racionalnim te tako kreirati vozila, koja će opuštanjem i inspiracijom utjecati na raspoloženje putnika. To će utjecati i na lakše prihvaćanje novih organskih materijala i odvažnijih boja koje izražavaju mladost i zaigranost.

Snaga napretka temelji se na trenutnoj dizajnerskoj snazi brenda. Crtanjem i razvijanjem vještina i stručnosti koje su stekli u nedavnoj eri preobrazbe, dizajn i izgled budućih modela će i dalje evoluirati. Dizajn budućnosti će se temeljit na iskustvu i kreativnosti koji će izumiti novi dizajn.

Tehnologija za život prihvaća nove tehnologije i inovacije kako bi iskoristila pozitivne interakcije između ljudi i strojeva. Kijina buduća vozila dobit će korisničko iskustvo sljedeće generacije, prvenstveno na području dizajna i inovacija kao i napretka rasvjete, osjećaja i povezivosti vozila, što će biti od koristi strankama u njihovim vozilima.

Napetost za spokoj izaziva napetosti između suprotnih sila i kreativnih kontrasta te prepoznaje dizajnersku ravnotežu koja proizlazi iz dvije suprotne sile. To nudi iznenađujući dizajn koji koristi oštre, visokotehnološke detalje koji stvaraju napete površine – rezultat je harmonizirana, budućnosti usmjerena dizajnerska vizija.

‘Želimo da naši automobili nude instinktivan i prirodan doživljaj koji unaprjeđuje svakodnevni život naših klijenata. Naš cilj je dizajnirati fizički doživljaj našeg brenda i kreirati odvažna, originalna i inovativna električna vozila. Ideje naših dizajnera i namjena brenda postaju povezaniji više nego ikada, s našim klijentima u središtu svega onoga što radimo i njihovim utjecajem na svaku odluku koju donosimo,’ dodao je Karim Habib.

Visokotehnološki detalji na dizajnu eksterijera

Eksterijer EV6 je prikaz ‘snage napretka’, jer upravo s ovim modelom Kia doživljava svoj vrhunac evolucije snage dizajna. Sprijeda su karakteristična dnevna svjetla elegantnog, modernog izgleda. Ta svjetla predstavljaju dio ‘digitalnog tigrovog lica’, dizajnerskog nastavka duha Kijine ‘tigrove maske’ elektrificiranog doba. Oblik svjetala uključuje i ‘sekvencijsko’ dinamično osvjetljavanje. Ispod toga nalazi se otvor za protok zraka koji vizualno širi prednji dio vozila i naglašava high-tech izgled. Kao dio optimizacije protoka zraka na prednjem dijelu vozila zrak prolazi ispod ravnog dna vozila s ciljem pružanja optimalne aerodinamike.

Bočni profil pokazuje crossoverima inspiriranu dizajnersku estetiku koja je moderna, elegantna i aerodinamična. Ista je u suprotnosti s oštrim crtama i visokotehnološkim detaljima koji stvaraju dojam napetosti u dizajnu. Natrag nagnuto vjetrobransko staklo pruža dinamičnost i aerodinamičnost, dok odvažna ramena dodaju volumen. Karakterna crta koja ide uzduž dna vrata, savija se prema gore i ide prema stražnjim blatobranima, čime vizualno produljuje profil vozila.

Stražnji dio, djelomično konstruiran zbog dostizanja vrhunskih aerodinamičnih performansi, donosi padajući C stup s crnim sjajnim umecima koji vizualno šire prozor. Iznad toga je krovni spojler koji zrak potiskuje prema dolje ka donjem spojleru smještenom iznad jedinstvenih svjetala.

Moderna i prostrana unutrašnjost

Unutrašnjost vozila, koje će postati predstavnik Kijine EV ere, postavljena je na Kijinoj prvoj namjenskoj platformi za električna vozila, koja pruža više prostora u usporedbi s prijašnjim EV modelima, nastalim na postojećoj platformi za vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Dizajn unutrašnjosti modela EV6 donosi inovativnu upotrebu prostora i stvara jedinstven doživljaj prostora i vožnje.

Jedan od najneobičnijih elemenata nove unutrašnjosti je zakrivljeni visokorezolucijski audio vizualni i navigacijski (AVN) zaslon. Jednostavan oblik širokog zakrivljenog zaslona i tanka armaturna ploča pružaju dojam otvorenosti. Zaslon koji se proteže od upravljačkog obruča do sredine vozila, ispred vozačevih očiju prikazuje podatke s mjerača, dok su infotainment i navigacijski podaci dostupni iznad središnje konzole. Širok zaslon vozaču nudi izuzetan doživljaj, dok minimalan broj fizičkih gumba nudi neometano i umirujuće iskustvo vožnje.

Ispod AVN zaslona su prekidači za upravljanje klima uređaja s heptičkim prekidačima, dok je ispod toga armaturna ploča, koja je nagnuta prema prednjem dijelu vozila što putnicima na prednjim sjedalima pruža osjećaj prostranosti i otvorenosti. Tanka, lagana i suvremena te moderno tapecirana sjedala vizualno su zanimljiva, a zbog upotrebe tkanine od prerađene plastike izgledaju robusno.