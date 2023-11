Jedinstveni projekt ne samo u Hrvatskoj unosi umjetnu inteligenciju u sve veću primjenu, a kompletan projekt vrjedniji je od 400 tisuća eura

Prijava štete na automobilima iziskuje izvjesno vrijeme za samu prijavu, pregled stručnjaka i kalkulaciju popravka, odnosno izvid štete. To je proces koji u pravilu traje više od pola sata. Odnosno, trajao je do danas. Naime, Croatia osiguranje danas nam je predstavilo svoju veliku inovaciju. U novom procjenilištu u Drmićevoj ulici u Zagrebu predstavljena je tehnologija koja pojednostavnjava i ubrzava kompletan proces. U razvoj AI platforme za prijavu i procjenu šteta investirano je preko 400 tisuća eura.

Situacija je sljedeća. Dovezete se automobilom na adresu Ivice Drmića 3, i spustite se na razinu -1. Tu se uparkirate na prvo slobodno mjestu s brojem i ugasite vozilo. Nakon toga svojim mobitelom skenirate QR kod, odaberete osiguranje za prijavu štete (Croatia ili Laqo), odaberete tip prijave i prijavu štete odradite putem online obrasca. Nakon nekoliko trenutaka djelatnici stižu do vozila i daju vam daljnje upute. To znači da se uputite do rotacione 360° view mehaničke platforme. Ona je opremljena video opremom koja u 140 sekundi, odnosno u samo jednom krugu, napravi 45 visokokvalitetnih fotografija. One su ključne za daljnju prijavu štete. Nakon toga potrebno je dodatno zakretanje platforme od 180 stupnjeva kako bi vozilom mogli sići s platforme. U tom periodu na mail dolazi izvid štete.

Znači, ovaj digitalni sustav sastoji se od rotacione 360° mehaničke platforme, videoopreme i kalkulacijskog sustava za oštećenja. Tako je kalkulacija popravka iznimno ubrzana, te prema navodima iz Croatia osiguranja donosi povećanu preciznosti same procjene štete. Znači, vozač ne treba niti izlaziti iz vozila, a cijeli proces traje šest do osam minu, od čega je manje od tri minute potrebno za samu procjenu. To je pet puta brže od dosadašnjeg klasičnog načina.

Velika ulaganja u digitalizaciju

‘ U zadnje tri godine u digitalizaciju smo uložili više od 33 milijuna eura, a rješenje koje danas predstavljamo još je jedan veliki iskorak koji donosimo na hrvatsko i europsko tržište. Želimo osigurati da naši klijenti u najkraćem roku dobiju najkvalitetniju uslugu, a tehnologija nam to danas omogućuje. Nakon Laqo osiguranja, koje je prvo na tržištu omogućilo potpuno digitalno osigurateljno iskustvo, tu je i drugi niz inovacija. Tu je recimo i program Spektar, dok danas predstavljeno rješenje donosi novi veliki korak u razvoju ukupnog osigurateljnog tržišta. I dalje ćemo ostati snažno predani razvoju inovativnih rješenja za naše klijente’, rekao je Davor Tomašković, prvi čovjek Croatia osiguranja predstavljajući inovaciju.

Projekt implementacije AI platforme u prijavu i procjenu šteta realiziran je u godinu dana. Tu je uz angažman stručnjaka iz Croatia osiguranja ostvarena i suradnja s tehnološkim kompanijama. To su Solera, Alfa-Kov, Avitech te tvrtka I.B. tehnologije.

‘U uređenju i opremanju našeg novog procjenilišta želja nam je bila stvoriti ugodno okruženje za naše klijente i kolege koji svakodnevno rade na poslovima prijave i procjene šteta pa smo osmislili niz sadržaja među kojima i ovu naprednu AI platformu. Tijekom procjene, sustav aktivno komunicira s korisnikom kroz obavijesti na ekranu. U isto se vrijeme kroz AI rješenje obavlja prepoznavanje vozila i oštećenja te se po završetku rotacije platforme izrađuje kalkulacija popravka vozila koju će klijent zaprimiti u realnom roku’, pojasnila je Vesna Sanjković, direktorica Sektora za upravljanje naknadama šteta u Croatia osiguranju. Uz prijavu i procjenu moguće je odraditi i jednostavniji popravak štete na vozilu na samoj lokaciji. U tome sudjeluju i partneri, a klijenti mogu sve napraviti na jednom mjestu.